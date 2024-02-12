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Азербайджанка из Грузии стала пилотом крупнейшей американской авиакомпании

Азербайджанка из Грузии стала пилотом крупнейшей американской авиакомпании

Девушка сдала экзамены в международном центре обучения пилотов во Флориде 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T18:37+0400

2024-02-12T18:37+0400

2024-02-12T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Уроженка грузинского села Караджалари Гардабанского района, 21-летняя Асмар Нуриева стала пилотом одной из крупнейших авиакомпаний США United Airlines, написала в соцсети друг семьи девушки Самира Баирамова. По словам Баирамовой, этническую азербайджанку из региона Квемо Картли на работу приняли после успешной сдачи сложнейших экзаменов в Epic Flight Academy во Флориде.На протяжении многих лет Флорида остается международным центром обучения пилотов, около 20% мирового числа пилотов учатся здесь в более 200 школах. Школа проводит обучение пилотов с 1999 года. Пилоты выбирают Флориду из-за климата, рельефа местности и возможности ежедневных полетов. Epic Aviation International Flight Academy предлагает две программы: Course 1033, в рамках которого студенты принимаются с нуля без опыта. Другим вариантом являются индивидуальные занятия, позволяющие студентам завершить любой курс АВС пилота. В ходе этого курса студентов обучают основам авиации. При успешном окончании курса студент приобретает опыт, необходимый для получения лицензии частного пилота (FAA Private Pilot license). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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