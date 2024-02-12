Почему подал в отставку первый замминистра экономики Грузии – объяснение вице-премьера
16:30 12.02.2024 (обновлено: 17:24 12.02.2024)
© Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of ArmeniaМинистр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял делегацию, во главе с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе (14 марта 2022). Еревaн
© Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia
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Оппозиционный телеканал заявил, что Микаутадзе был причастен к коррупционным схемам
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывший первый замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе решил покинуть пост по собственному желанию, информация о том, что в отношении него проводилось расследование, является совершенно беспочвенной спекуляцией, заявил вице-премьер страны, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По информации оппозиционного телеканала "Мтавари архи", Микаутадзе был причастен к коррупционным схемам и может оказаться на скамье подсудимого. Со ссылкой на источник в правительстве телеканал утверждает, что его несколько раз вызвали в Службу государственной безопасности Грузии. По данным телеканала, ведомство заинтересовалось его состоянием, которое якобы он накопил на посту замминистра.
"Это очередная ложь, к которой, к сожалению, иногда прибегают некоторые СМИ. Ничего подобного нет. Ромео Микаутадзе по собственному желанию решил не продолжать свою работу", – заявил Давиташвили в передаче "Имеди LIVE".
По его словам, Микаутадзе является выдающимся профессионалом в своей отрасли и в течение многих лет занимал высокие посты на госслужбе.
"Он работает в энергетическом секторе почти 20 лет и курировал энергетику в министерстве. На данный момент он захотел продолжить работу в частном секторе. Мы говорили об этом некоторое время. Так что это абсолютно беспочвенно и спекуляция, что в отношении него проводилось какое-либо расследование или что мы не хотели продолжать совместную работу в команде. Такого не было. Напротив, это было его личное решение", – отметил Давиташвили.
Микаутадзе занимал должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии с декабря 2022 года. На прошлой неделе на этой должности его сменила Нино Энукидзе, которая ранее занимала пост заместителя министра.
До своего назначения на должность первого замминистра Микаутадзе занимал должность заместителя министра экономики и руководил департаментом энергетики.
По данным министерства экономики, с 2019 года Ромео Микаутадзе занимал должность директора столичной службы очистки ООО "Тбилсервисгрупп". В разные годы работал на руководящих должностях в государственных органах и энергетических компаниях, созданных при участии государства, а также на следующих гидроэлектростанциях: "Каскад Варцихе ГЭС", "ЗаГЭС", "ХрамхГЭС", "ЧхороцхуГЭС" и других.
В 2017-2018 годах Ромео Микаутадзе занимал должности заместителя министра энергетики, заместителя министра в объединенном министерстве в результате слияния министерств энергетики и экономики и устойчивого развития.
В 2018-2019 годах работал директором Фонда развития энергетики Грузии, а затем главой ООО "Энерготранс". Ромео Микаутадзе получил государственную награду, Орден Почета, за реализованный проект в сфере энергетики – строительство ЛЭП-110 Джахундери-Местиа.