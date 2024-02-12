https://sputnik-georgia.ru/20240212/eto-spekulyatsii--glava-minekonomiki-gruzii-soobschil-prichinu-otstavki-pervogo-zamestitelya-286268249.html

Почему подал в отставку первый замминистра экономики Грузии – объяснение вице-премьера

Почему подал в отставку первый замминистра экономики Грузии – объяснение вице-премьера

Оппозиционный телеканал заявил, что Микаутадзе был причастен к коррупционным схемам 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T16:30+0400

2024-02-12T16:30+0400

2024-02-12T17:24+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

ромео микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Бывший первый замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе решил покинуть пост по собственному желанию, информация о том, что в отношении него проводилось расследование, является совершенно беспочвенной спекуляцией, заявил вице-премьер страны, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По информации оппозиционного телеканала "Мтавари архи", Микаутадзе был причастен к коррупционным схемам и может оказаться на скамье подсудимого. Со ссылкой на источник в правительстве телеканал утверждает, что его несколько раз вызвали в Службу государственной безопасности Грузии. По данным телеканала, ведомство заинтересовалось его состоянием, которое якобы он накопил на посту замминистра. По его словам, Микаутадзе является выдающимся профессионалом в своей отрасли и в течение многих лет занимал высокие посты на госслужбе. Микаутадзе занимал должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии с декабря 2022 года. На прошлой неделе на этой должности его сменила Нино Энукидзе, которая ранее занимала пост заместителя министра. До своего назначения на должность первого замминистра Микаутадзе занимал должность заместителя министра экономики и руководил департаментом энергетики. По данным министерства экономики, с 2019 года Ромео Микаутадзе занимал должность директора столичной службы очистки ООО "Тбилсервисгрупп". В разные годы работал на руководящих должностях в государственных органах и энергетических компаниях, созданных при участии государства, а также на следующих гидроэлектростанциях: "Каскад Варцихе ГЭС", "ЗаГЭС", "ХрамхГЭС", "ЧхороцхуГЭС" и других. В 2017-2018 годах Ромео Микаутадзе занимал должности заместителя министра энергетики, заместителя министра в объединенном министерстве в результате слияния министерств энергетики и экономики и устойчивого развития. В 2018-2019 годах работал директором Фонда развития энергетики Грузии, а затем главой ООО "Энерготранс". Ромео Микаутадзе получил государственную награду, Орден Почета, за реализованный проект в сфере энергетики – строительство ЛЭП-110 Джахундери-Местиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ромео микаутадзе