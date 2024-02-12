https://sputnik-georgia.ru/20240212/gruzinskie-studenty-vstretili-piketom-novogo-premera---video-286263436.html

Грузинские студенты встретили пикетом нового премьера – видео

Грузинские студенты встретили пикетом нового премьера – видео

Грузинские студенты провели акцию протеста у здания правительства в Тбилиси. Участники пикета выступили против нового премьера Ираклия Кобахидзе 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T12:37+0400

2024-02-12T12:37+0400

2024-02-12T12:52+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

протест

акции протеста

правительство грузии

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286261900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ffb42e423f5ca6cee0f90b0cda1a45d.jpg

Молодежная акция продолжалась около двух часов. На месте проведения акции было сосредоточено большое количество полицейских. Но протест был мирный, обошлось без происшествий и задержаний.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, правительство грузии, ираклий кобахидзе, видео