https://sputnik-georgia.ru/20240212/gruzinskie-studenty-vstretili-piketom-novogo-premera---video-286263436.html
Грузинские студенты встретили пикетом нового премьера – видео
Грузинские студенты встретили пикетом нового премьера – видео
Грузинские студенты провели акцию протеста у здания правительства в Тбилиси. Участники пикета выступили против нового премьера Ираклия Кобахидзе 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T12:37+0400
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Молодежная акция продолжалась около двух часов. На месте проведения акции было сосредоточено большое количество полицейских. Но протест был мирный, обошлось без происшествий и задержаний.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, правительство грузии, ираклий кобахидзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, протест, акции протеста, правительство грузии, ираклий кобахидзе, видео
Грузинские студенты встретили пикетом нового премьера – видео
12:37 12.02.2024 (обновлено: 12:52 12.02.2024)
Грузинские студенты провели акцию протеста у здания правительства в Тбилиси. Участники пикета выступили против нового премьера Ираклия Кобахидзе
Молодежная акция продолжалась около двух часов. На месте проведения акции было сосредоточено большое количество полицейских. Но протест был мирный, обошлось без происшествий и задержаний.