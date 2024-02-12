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Лидеры ОАЭ поздравили Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии

Лидеры ОАЭ поздравили Кобахидзе с назначением на пост премьера Грузии

Ираклий Кобахидзе возглавил правительство Грузии 8 февраля 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T11:32+0400

2024-02-12T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Ираклия Кобахидзе с утверждением на пост премьер-министра Грузии, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на местные СМИ. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром в тот же день подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.Согласно данным СМИ, Кобахидзе также поздравили вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум и вице-президент, вице-премьер-министр и председатель президентского суда, шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян. Примечательно, что в октябре 2023 года Грузия и ОАЭ подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA)Кобахидзе на пост премьера представила правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так как именно она показала лучшие результаты на последних парламентских выборах осенью 2020 года. Кобахидзе возглавил правительство вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку и возглавил партию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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