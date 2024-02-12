Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее
© photo: Sputnik / StringerТеплый тбилисский декабрь. Меню в грузинском ресторане
© photo: Sputnik / Stringer
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Цена в меню будет включать все сборы, в том числе плату за обслуживание
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Каждый ресторан, кафе или бар в Грузии обязаны разработать меню таким образом, чтобы посетителю была понятна конечная цена заказа, включая НДС и все другие сборы, в том числе плата за обслуживание, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты потребителей.
Агентство установило стандарт в процессе изучения дела ресторана "Республика" в Тбилиси, который, предположительно, нарушил закон "О защите прав потребителей".
Ресторан взял на себя обязательство изменить внутреннюю политику деятельности и выполнил его.
В январе 2024 года в Агентство поступило 60 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в разных заведениях.
В целом за невыполнение обязательств, возложенных Агентством, два объекта были оштрафованы на 1,2 тысячи лари. Кроме того, по 13 из 14 дел были достигнуты договоренности о взятии условных обязательств в пользу потребителей.
Агентство установило стандарт в процессе изучения дела ресторана "Республика" в Тбилиси, который, предположительно, нарушил закон "О защите прав потребителей".
Ресторан взял на себя обязательство изменить внутреннюю политику деятельности и выполнил его.
В январе 2024 года в Агентство поступило 60 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в разных заведениях.
В целом за невыполнение обязательств, возложенных Агентством, два объекта были оштрафованы на 1,2 тысячи лари. Кроме того, по 13 из 14 дел были достигнуты договоренности о взятии условных обязательств в пользу потребителей.