https://sputnik-georgia.ru/20240212/menyu-v-restoranakh-i-kafe-gruzii-stanut-ponyatnee-286266780.html

Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее

Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее

Цена в меню будет включать все сборы, в том числе плату за обслуживание 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T14:55+0400

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2024-02-12T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Каждый ресторан, кафе или бар в Грузии обязаны разработать меню таким образом, чтобы посетителю была понятна конечная цена заказа, включая НДС и все другие сборы, в том числе плата за обслуживание, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты потребителей.Агентство установило стандарт в процессе изучения дела ресторана "Республика" в Тбилиси, который, предположительно, нарушил закон "О защите прав потребителей". Ресторан взял на себя обязательство изменить внутреннюю политику деятельности и выполнил его. В январе 2024 года в Агентство поступило 60 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в разных заведениях. В целом за невыполнение обязательств, возложенных Агентством, два объекта были оштрафованы на 1,2 тысячи лари. Кроме того, по 13 из 14 дел были достигнуты договоренности о взятии условных обязательств в пользу потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, агентство конкуренции грузии