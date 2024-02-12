Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240212/menyu-v-restoranakh-i-kafe-gruzii-stanut-ponyatnee-286266780.html
Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее
Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее
Цена в меню будет включать все сборы, в том числе плату за обслуживание 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T14:55+0400
2024-02-12T14:55+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
агентство конкуренции грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818101_0:177:3078:1908_1920x0_80_0_0_59190742655e8b39a7f8c519c8001d00.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Каждый ресторан, кафе или бар в Грузии обязаны разработать меню таким образом, чтобы посетителю была понятна конечная цена заказа, включая НДС и все другие сборы, в том числе плата за обслуживание, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты потребителей.Агентство установило стандарт в процессе изучения дела ресторана "Республика" в Тбилиси, который, предположительно, нарушил закон "О защите прав потребителей". Ресторан взял на себя обязательство изменить внутреннюю политику деятельности и выполнил его. В январе 2024 года в Агентство поступило 60 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в разных заведениях. В целом за невыполнение обязательств, возложенных Агентством, два объекта были оштрафованы на 1,2 тысячи лари. Кроме того, по 13 из 14 дел были достигнуты договоренности о взятии условных обязательств в пользу потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818101_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d49492b7fa0199b1209895b0d3350d92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, тбилиси, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, агентство конкуренции грузии

Меню в ресторанах и кафе Грузии станут понятнее

14:55 12.02.2024
© photo: Sputnik / StringerТеплый тбилисский декабрь. Меню в грузинском ресторане
Теплый тбилисский декабрь. Меню в грузинском ресторане - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Цена в меню будет включать все сборы, в том числе плату за обслуживание
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Каждый ресторан, кафе или бар в Грузии обязаны разработать меню таким образом, чтобы посетителю была понятна конечная цена заказа, включая НДС и все другие сборы, в том числе плата за обслуживание, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты потребителей.

Агентство установило стандарт в процессе изучения дела ресторана "Республика" в Тбилиси, который, предположительно, нарушил закон "О защите прав потребителей".

Ресторан взял на себя обязательство изменить внутреннюю политику деятельности и выполнил его.

В январе 2024 года в Агентство поступило 60 заявлений о возможном нарушении прав потребителей в разных заведениях.

В целом за невыполнение обязательств, возложенных Агентством, два объекта были оштрафованы на 1,2 тысячи лари. Кроме того, по 13 из 14 дел были достигнуты договоренности о взятии условных обязательств в пользу потребителей.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0