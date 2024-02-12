https://sputnik-georgia.ru/20240212/narodnye-primety-na-nikitin-den-2024-chto-nelzya-delat-13-fevralya-286264328.html

Народные приметы на Никитин день 2024: что нельзя делать 13 февраля?

Народные приметы на Никитин день 2024: что нельзя делать 13 февраля?

Православная церковь 13 февраля поминает святителя Никиту Печерского, который жил на стыке XI и XII веков 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T13:22+0400

2024-02-12T13:22+0400

2024-02-12T13:22+0400

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В народном календаре 13 февраля называют Никитин день, или Никита Пожарник, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Никитин день и о народных приметах 13 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Никитин день играть с огнем или обращаться с ним неосторожно – может возникнуть пожар. Нельзя 13 февраля ссориться, ругаться, кричать и оскорблять людей – по приметам можно привлечь болезни и нищету. В Никитин день нельзя брать деньги в займы – по приметам вернуть долг будет сложно. По народным приметам нельзя 13 февраля шуметь и оставлять дом пустым – можно привлечь злые силы. Народные приметы По народным приметам наступит оттепель, если огонь в печи в Никитин день имеет белый оттенок, ну а если красный – значит ожидаются морозы. Сильно похолодает, если воробьи в Никитин день утепляют гнезда, а если вороны 13 февраля кричат особенно громко – по приметам ожидается метель. Погода ожидается солнечная, если ночь 13 февраля ясная и звездная, а если в Никитин день птицы в снегу роются – это верная примета, что лето будет дождливым. По народным приметам в ночь на 13 февраля снятся вещие сны – в них можно найти подсказку, и чтобы избежать ошибок, нужно постараться запомнить, что приснилось. Материал подготовлен на основе открытых источников

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