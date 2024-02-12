https://sputnik-georgia.ru/20240212/novyy-ofis-i-nikakoy-korruptsii--gruzinskaya-mechta-etim-letom-pereedet-v-novoe-zdanie-286272472.html
Новый офис и никакой коррупции – "Грузинская мечта" этим летом переедет в новое здание
Новый офис и никакой коррупции – "Грузинская мечта" этим летом переедет в новое здание
Новый офис "Грузинской мечты" будет расположен в районе Ортачала 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T18:12+0400
2024-02-12T18:12+0400
2024-02-12T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже летом 2024 года переедет в новый офис, который арендует с правом последующего выкупа, что никак не связано с отмыванием денег или коррупцией, заявил председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе. В правящей партии 10 февраля опровергли распространенную в ряде СМИ информацию, что строительством нового офиса партии на улице Диди Хеивани в Ортачала занимается "Грузинская мечта", а также то, что в документах о строительстве офиса не отображены затраты и речь идет об отмывании денег. Очень плохо, что некоторые телеканалы, лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" пытаются связать это с отмыванием денег, отметил он.По словам Мдинарадзе, они пообещали владельцу здания, что в любом случае хотя бы арендуют его после завершения строительства, но с 90% уверенностью можно говорить, что офис также будет выкуплен. Как подчеркнул председатель фракции, в прежнем офисе им пришлось переделать много комнат, которые были не адаптированы для нужд партии. Впервые информация о новом офисе правящей партии прозвучала в эфире телекомпании "ТВ Пирвели" в программе ведущего Нодара Меладзе "Суббота".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Новый офис и никакой коррупции – "Грузинская мечта" этим летом переедет в новое здание
Новый офис "Грузинской мечты" будет расположен в районе Ортачала
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже летом 2024 года переедет в новый офис, который арендует с правом последующего выкупа, что никак не связано с отмыванием денег или коррупцией, заявил председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе.
В правящей партии 10 февраля опровергли распространенную в ряде СМИ информацию, что строительством нового офиса партии на улице Диди Хеивани в Ортачала занимается "Грузинская мечта", а также то, что в документах о строительстве офиса не отображены затраты и речь идет об отмывании денег.
"Летом мы переедем в очень красивый и впечатляющий офис. Все абсолютно прозрачно. Мы уже несколько месяцев говорим о том, купить ли офис партии, то есть получать его методом аренды с правом выкупа, или нет, и в последние дни наметилась тенденция, что да, так и будет", – заявил Мдинарадзе.
Очень плохо, что некоторые телеканалы, лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" пытаются связать это с отмыванием денег, отметил он.
По словам Мдинарадзе, они пообещали владельцу здания, что в любом случае хотя бы арендуют его после завершения строительства, но с 90% уверенностью можно говорить, что офис также будет выкуплен.
Как подчеркнул председатель фракции, в прежнем офисе им пришлось переделать много комнат, которые были не адаптированы для нужд партии.
Впервые информация о новом офисе правящей партии прозвучала в эфире телекомпании "ТВ Пирвели" в программе ведущего Нодара Меладзе "Суббота".