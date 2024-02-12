https://sputnik-georgia.ru/20240212/novyy-premer-gruzii-soobschil-ob-izmeneniyakh-v-kabmine-i-administratsii-pravitelstva-286256598.html

Какие изменения произошли в кабмине и администрации правительства Грузии?

Какие изменения произошли в кабмине и администрации правительства Грузии?

Ираклий Кобахидзе был утвержден премьером Грузии 8 февраля 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своем первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом кабмина и администрации правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". При правительстве Гарибашвили Леван Давиташвили и министр культуры и спорта Тея Цулукиани занимали посты вице-премьеров. Что касается Чиковани, то это единственное новое лицо в составе правительства с приходом Кобахидзе. Уже в прошлом вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" занял пост министра обороны.По словам Кобахидзе, изменения также коснулись администрации правительства.Журналист, бывший глава пресс-службы парламента Грузии сменил на этом посту Нино Гиоргобиани. Кабинет министров в Грузии выглядит следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, тея цулукиани, тбилиси