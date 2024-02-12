Какие изменения произошли в кабмине и администрации правительства Грузии?
11:14 12.02.2024 (обновлено: 11:40 12.02.2024)
© photo: SputnikЗдание администрации правительства Грузии
© photo: Sputnik
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Ираклий Кобахидзе был утвержден премьером Грузии 8 февраля
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своем первом заседании правительства сообщил об изменениях, связанных с составом кабмина и администрации правительства.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства".
"Полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития, господина Левана Давиташвили. Хочу пожелать ему удачи. На госпожу Тею Цулукиани будут возложены обязанности вице-премьера Грузии. А также на господина Ираклия Чиковани будет возложена обязанность вице-премьера Грузии", – заявил Кобахидзе.
При правительстве Гарибашвили Леван Давиташвили и министр культуры и спорта Тея Цулукиани занимали посты вице-премьеров. Что касается Чиковани, то это единственное новое лицо в составе правительства с приходом Кобахидзе. Уже в прошлом вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" занял пост министра обороны.
По словам Кобахидзе, изменения также коснулись администрации правительства.
"Главой департамента стратегических коммуникаций правительства станет господин Михаил Пеикришвили. Хочу пожелать удачи каждому из вас", – отметил Кобахидзе.
Журналист, бывший глава пресс-службы парламента Грузии сменил на этом посту Нино Гиоргобиани.
Кабинет министров в Грузии выглядит следующим образом:
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили
Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии - Тея Цулукиани
Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани
Министр иностранных дел Грузии – Илья Дарчиашивли
Министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
Министр юстиции Грузии – Рати Брегадзе
Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Отар Шамугия
Министр образования, науки и молодежи Грузии – Георгий Амилахвари
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили
Госминистр по примирению и гражданскому равноправию – Тея Ахвледиани.