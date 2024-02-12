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Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством
Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством
Решения по всем темам должны приниматься на основании очень широких консультаций с общественностью, отметил новый премьер 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T13:01+0400
2024-02-12T13:02+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, и каждое принимаемое решение должно быть максимально открытым для граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". По его словам, правительство должно постоянно заботиться об улучшении качества выполненных работ. По его словам, то же самое касается качества общественных услуг. Как отметил Кобахидзе, претензии граждан в связи с качеством услуг должны быть доведены до минимума. Обновленный кабинет министров в Грузии выглядит следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии
грузия, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии

Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством

13:01 12.02.2024 (обновлено: 13:02 12.02.2024)
© Government of GeorgiaИраклий Кобахидзе. Заседание правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе. Заседание правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.02.2024
© Government of Georgia
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Решения по всем темам должны приниматься на основании очень широких консультаций с общественностью, отметил новый премьер
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, и каждое принимаемое решение должно быть максимально открытым для граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства".

"Для того, чтобы достичь максимальных результатов, деятельность правительства должна основываться на очень твердых принципах. В первую очередь, я считаю, что правительство Грузии должно быть для всех образцовым с точки зрения прозрачности и подотчетности. Каждое наше решение должно быть максимально открытым для граждан, и мы будем требовать того же от других государственных ведомств", – заявил Кобахидзе.

По его словам, правительство должно постоянно заботиться об улучшении качества выполненных работ.

"Для сведения погрешностей до минимума мы должны усилить контроль качества и все соответствующие механизмы надзора", – подчеркнул глава грузинского правительства.

По его словам, то же самое касается качества общественных услуг. Как отметил Кобахидзе, претензии граждан в связи с качеством услуг должны быть доведены до минимума.

"И в целом решения по всем темам должны приниматься на основании очень широких консультаций с общественностью, специалистами и представителями отрасли. Всегда, когда мы принимаем какое-то решение, мы должны как можно шире разъяснять общественности суть этого решения, причины решения. Это должно быть одним из принципов руководства нашей деятельности", – подчеркнул премьер.

Обновленный кабинет министров в Грузии выглядит следующим образом:
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили
Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии – Тея Цулукиани
Вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани
Министр иностранных дел Грузии – Илья Дарчиашивли
Министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе
Министр юстиции Грузии – Рати Брегадзе
Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Отар Шамугия
Министр образования, науки и молодежи Грузии – Георгий Амилахвари
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили
Госминистр по примирению и гражданскому равноправию – Тея Ахвледиани.
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