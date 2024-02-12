Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством
"Для того, чтобы достичь максимальных результатов, деятельность правительства должна основываться на очень твердых принципах. В первую очередь, я считаю, что правительство Грузии должно быть для всех образцовым с точки зрения прозрачности и подотчетности. Каждое наше решение должно быть максимально открытым для граждан, и мы будем требовать того же от других государственных ведомств", – заявил Кобахидзе.
"Для сведения погрешностей до минимума мы должны усилить контроль качества и все соответствующие механизмы надзора", – подчеркнул глава грузинского правительства.
"И в целом решения по всем темам должны приниматься на основании очень широких консультаций с общественностью, специалистами и представителями отрасли. Всегда, когда мы принимаем какое-то решение, мы должны как можно шире разъяснять общественности суть этого решения, причины решения. Это должно быть одним из принципов руководства нашей деятельности", – подчеркнул премьер.