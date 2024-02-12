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Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством

Новый премьер назвал главные принципы работы правительства Грузии под его руководством

Решения по всем темам должны приниматься на основании очень широких консультаций с общественностью, отметил новый премьер 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T13:01+0400

2024-02-12T13:01+0400

2024-02-12T13:02+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии должно быть образцовым для всех с точки зрения прозрачности и подотчетности, и каждое принимаемое решение должно быть максимально открытым для граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". По его словам, правительство должно постоянно заботиться об улучшении качества выполненных работ. По его словам, то же самое касается качества общественных услуг. Как отметил Кобахидзе, претензии граждан в связи с качеством услуг должны быть доведены до минимума. Обновленный кабинет министров в Грузии выглядит следующим образом:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии