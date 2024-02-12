https://sputnik-georgia.ru/20240212/peshekhod-stal-zhertvoy-dtp-v-batumi-286260445.html

Пешеход стал жертвой ДТП в Батуми

Пешеход стал жертвой ДТП в Батуми

Авария произошла на дороге, ведущей в Батумский аэропорт 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T11:55+0400

2024-02-12T11:55+0400

2024-02-12T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобиль насмерть сбил пешехода в курортном городе Батуми (Аджария), сообщили местные СМИ. ДТП произошло на трассе, ведущей в Батумский международный аэропорт. Жертва скончалась на месте. О задержании водителя автомобиля не сообщается. Два дня назад еще один пешеход стал жертвой ДТП в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети). Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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