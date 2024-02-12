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Пешеход стал жертвой ДТП в Батуми
Пешеход стал жертвой ДТП в Батуми
Авария произошла на дороге, ведущей в Батумский аэропорт 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобиль насмерть сбил пешехода в курортном городе Батуми (Аджария), сообщили местные СМИ. ДТП произошло на трассе, ведущей в Батумский международный аэропорт. Жертва скончалась на месте. О задержании водителя автомобиля не сообщается. Два дня назад еще один пешеход стал жертвой ДТП в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети). Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
Пешеход стал жертвой ДТП в Батуми
11:55 12.02.2024 (обновлено: 12:00 12.02.2024)
Авария произошла на дороге, ведущей в Батумский аэропорт
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Автомобиль насмерть сбил пешехода в курортном городе Батуми (Аджария), сообщили местные СМИ.
ДТП произошло на трассе, ведущей в Батумский международный аэропорт. Жертва скончалась на месте.
О задержании водителя автомобиля не сообщается.
Два дня назад еще один пешеход стал жертвой ДТП в городе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети). Автомобиль на высокой скорости врезался в микроавтобус, в который поднимался мужчина. Пассажиры и водитель не пострадали, а мужчина скончался на месте.