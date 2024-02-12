https://sputnik-georgia.ru/20240212/sretenie-gospodne-2024-traditsii-i-obychai-tserkovnogo-prazdnika-286276081.html

Сретение Господне 2024: традиции и обычаи церковного праздника

Сретение Господне 2024: традиции и обычаи церковного праздника

Сретение Господне православные празднуют 15 февраля – это один из главных праздников церковного календаря 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T20:58+0400

2024-02-12T20:58+0400

2024-02-12T21:04+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

сретение господне

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23488/27/234882734_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_471b947aa6163ffbb3cba1138f00faa4.jpg

Праздник установили в память о встрече, которая состоялась на 40-й день после Рождества Христова – это важное событие из земной жизни Спасителя описано в Евангелии от Луки. Как отмечают православные Сретение Господне: о традициях и обычаях церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи По церковной традиции на Сретение Господне во всех действующих церквях проводят праздничные службы. Некоторые храмы после богослужения, по обычаю, проводят крестный ход. В праздник Сретения в храмах по церковной традиции освящают свечи – прихожане забирают их домой и зажигают во время чтения молитв. Православные этот обычай переняли от католиков еще в 1646-м. Люди верят, что освященные на Сретение Господне свечи защищают дом от молнии и пожара. В деревнях на Сретение Господне по традиции устраивали народные гулянья и пекли блины. Однако кушать блины начинали только с появлением первой звезды. Отгуляв праздник, крестьяне, по обычаю, возвращались к многочисленным "весенним" работам: выгоняли скотину в загон, готовили семена к посеву, белили садовые деревья и так далее. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, сретение господне