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Сретение Господне 2024: традиции и обычаи церковного праздника
Сретение Господне 2024: традиции и обычаи церковного праздника
Сретение Господне православные празднуют 15 февраля – это один из главных праздников церковного календаря 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T20:58+0400
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Праздник установили в память о встрече, которая состоялась на 40-й день после Рождества Христова – это важное событие из земной жизни Спасителя описано в Евангелии от Луки. Как отмечают православные Сретение Господне: о традициях и обычаях церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи По церковной традиции на Сретение Господне во всех действующих церквях проводят праздничные службы. Некоторые храмы после богослужения, по обычаю, проводят крестный ход. В праздник Сретения в храмах по церковной традиции освящают свечи – прихожане забирают их домой и зажигают во время чтения молитв. Православные этот обычай переняли от католиков еще в 1646-м. Люди верят, что освященные на Сретение Господне свечи защищают дом от молнии и пожара. В деревнях на Сретение Господне по традиции устраивали народные гулянья и пекли блины. Однако кушать блины начинали только с появлением первой звезды. Отгуляв праздник, крестьяне, по обычаю, возвращались к многочисленным "весенним" работам: выгоняли скотину в загон, готовили семена к посеву, белили садовые деревья и так далее. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников, сретение господне
справки , религия , календарь религиозных праздников, сретение господне
Сретение Господне 2024: традиции и обычаи церковного праздника
20:58 12.02.2024 (обновлено: 21:04 12.02.2024)
Сретение Господне православные празднуют 15 февраля – это один из главных праздников церковного календаря
Праздник установили в память о встрече, которая состоялась на 40-й день после Рождества Христова – это важное событие из земной жизни Спасителя описано в Евангелии от Луки.
Как отмечают православные Сретение Господне: о традициях и обычаях церковного праздника читайте в Sputnik Грузия.
По церковной традиции на Сретение Господне во всех действующих церквях проводят праздничные службы. Некоторые храмы после богослужения, по обычаю, проводят крестный ход.
В праздник Сретения в храмах по церковной традиции освящают свечи – прихожане забирают их домой и зажигают во время чтения молитв. Православные этот обычай переняли от католиков еще в 1646-м. Люди верят, что освященные на Сретение Господне свечи защищают дом от молнии и пожара.
В деревнях на Сретение Господне по традиции устраивали народные гулянья и пекли блины. Однако кушать блины начинали только с появлением первой звезды.
Отгуляв праздник, крестьяне, по обычаю, возвращались к многочисленным "весенним" работам: выгоняли скотину в загон, готовили семена к посеву, белили садовые деревья и так далее.
Материал подготовлен на основе открытых источников.