https://sputnik-georgia.ru/20240212/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-12-do-18-fevralya-286260770.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 февраля

Резкое похолодание в Тбилиси ожидается на выходных 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют преимущественно облачную погоду. В понедельник, 12 февраля, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 18:29. Во вторник, 13 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:59. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Восход солнца в Тбилиси будет в 07:59. Закат в Тбилиси будет в 18:30. В среду, 14 февраля, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:68. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:32. В четверг, 15 февраля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода и местами дождь. Восход солнца будет в 07:57. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 7 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 15 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:33. В пятницу, 16 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду и ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:55. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, а днем прогреется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:34. В субботу, 17 февраля, в Тбилиси сохранится пасмурная погода и ливневые дожди. Намечается резкое падение температуры. Восход солнца будет в 07:54. Минимальная температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:35. В воскресенье, 18 февраля, в Тбилиси ожидается пасмурная погода, местами дождь и слабый снег. Температура воздуха упадет до минусовой отметки. Восход солнца будет в 07:52. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем поднимется максимум до 3 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:37.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси