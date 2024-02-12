https://sputnik-georgia.ru/20240212/ukraina-dolzhna-stat-buferom-mezhdu-rossiey-i-zapadom--orban-286266646.html
Украина должна стать буфером между Россией и Западом – Орбан
Украина должна стать буфером между Россией и Западом – Орбан
Власти России никогда не примут у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО как Украина, отметил премьер Венгрии 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T14:07+0400
2024-02-12T14:07+0400
2024-02-12T14:10+0400
в мире
политика
новости
венгрия
украина
виктор орбан
владимир путин
россия
нато
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/05/273665844_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9a20644c82624b3cdc35db90095435ed.jpg
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Украина должна стать буферной зоной с гарантиями безопасности между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse. По мнению венгерского премьера, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну.Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева.В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
венгрия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/05/273665844_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6206e9ecb6ce39421878057d0c0e1a06.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, россия, нато, обострение ситуации вокруг украины, евросоюз
в мире, политика, новости, венгрия, украина, виктор орбан, владимир путин, россия, нато, обострение ситуации вокруг украины, евросоюз
Украина должна стать буфером между Россией и Западом – Орбан
14:07 12.02.2024 (обновлено: 14:10 12.02.2024)
Власти России никогда не примут у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО как Украина, отметил премьер Венгрии
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Украина должна стать буферной зоной с гарантиями безопасности между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах газеты Die Presse.
"Нравится вам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина на карте находится там, где она есть. Лучшей перспективой было бы, чтобы это была буферная зона между Россией и Западом – с гарантиями безопасности, конечно. Если это не удастся, Украина потеряет свою землю... Россия никогда не примет у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО как Украина. Никогда", – подчеркнул Орбан.
По мнению венгерского премьера, если Украина не согласится с таким вариантом, то потеряет страну.
Ранее Орбан заявил, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева.
В середине января президент России Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось, если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.