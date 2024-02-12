Украина должна стать буфером между Россией и Западом – Орбан

"Нравится вам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина на карте находится там, где она есть. Лучшей перспективой было бы, чтобы это была буферная зона между Россией и Западом – с гарантиями безопасности, конечно. Если это не удастся, Украина потеряет свою землю... Россия никогда не примет у себя на пороге такого члена ЕС и НАТО как Украина. Никогда", – подчеркнул Орбан.