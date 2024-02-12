https://sputnik-georgia.ru/20240212/zapad-likhoradochno-pytaetsya-zadelat-bresh-v-informatsionnoy-blokade-rossii-286274071.html

Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России

Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России

Первая реакция на интервью Путина была эмоциональной, а на выходных подтянулись уже материалы, претендующие на "аналитичность" — эдакое "разоблачение сеанса... 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T19:01+0400

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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, безусловно, пробило невероятного размера брешь в информационном железном занавесе, который Запад выстраивал вокруг России на протяжении последних двух лет. И теперь тамошняя пропаганда лихорадочно пытается хотя бы немного подлатать эту пробоину, пишет колумнист РИА Новости.Забавнее всего, что одновременно высшие чиновники Белого дома совсем в духе известного фильма "Не смотрите наверх" призывают не смотреть интервью Путина и не принимать его во внимание, но при этом масса комментаторов вовсю пытается объяснять зрителям и читателям, в чем Путин якобы неправ. То есть формула проста: мы сами объясним вам, что хотел сказать президент России, только вы не сверяйтесь с первоисточником.Одним из основных приемов этих пропагандистских потуг является попытка дискредитировать интервьюера. "Полезный идиот Путина" — это самая распространенная формулировка. Сначала, даже не дожидаясь интервью, его так обозвала Хиллари Клинтон. А затем подтянулись остальные. Например, ведущий колумнист Financial Times Гидеон Рахман даже назвал свою статью "Как Такер Карлсон стал полезным идиотом Путина". Причем в начале колонки Рахман признал, что интервьюируемый не дал втянуть себя во внутриполитическую борьбу Америки, а в конце, похоже, автор забыл о том, что писал вначале, и заверил, что слова Путина о Ярославе Мудром не повлияют на голосование в конгрессе США по поставкам оружия Украине. Как будто кто-то ставил себе такую цель.Подтянулся и еще один "моральный авторитет" англосаксонского мира — погрязший в скандалах по поводу своих беспробудных пьянок и беспросветной лжи Борис Джонсон.Вместо этого Джонсон провел странную параллель между Карлсоном и американскими журналистами, которые прославляли Гитлера в 1930-е годы. Странно, что он решил использовать американский пример. Поскольку та самая Daily Mail, на страницах которой теперь выступает британский экс-премьер, является самым ярким образчиком коллаборационистской прессы — эта газета последовательно в 1920-30-е годы прославляла итальянский фашизм и германский нацизм, а ее владелец и главный редактор печатал за своей подписью статьи под заголовками "Ура чернорубашечникам!".Почему-то Джонсон этот момент не вспомнил. А что так? Не потому ли, что вспомни об этом — и проявится иная, куда более обоснованная параллель между газетами Daily Mail и другими образчиками западной пропаганды разных эпох. Окажется, что и тогда в нацистском угаре, и сейчас их всех объединяет ненависть к России и русским. Ведь и тогда, поддерживая Гитлера, джонсоны той эпохи обосновывали свой идеологический выбор необходимостью бороться с "русской угрозой". Практически ничего не изменилось за сто лет.Об этом, кстати, Путин и говорил в своем интервью, указав на овации, которые канадский парламент и лично Владимир Зеленский устроили не так давно ветерану дивизии "Ваффен-СС" Ярославу Гуньке. Наш президент ведь задал логичный вопрос: эти люди должны же были понимать, на стороне кого воевал этот "герой", если он воевал против русских, как было объявлено в парламенте?Кстати, премьера Канады Трюдо попросили отреагировать на эти слова Путина. На что последовал поразительный ответ: "Путин, конечно, будет использовать любую пропаганду, которую сможет использовать, но я могу вам сказать, что канадцев не обмануть". Трюдо как будто не услышал слов об овациях нацисту. Причем сейчас выяснилось, что сам премьер лично приглашал Гуньку на правительственный прием в честь приезда Зеленского. И кто же тут занимается пропагандой?Еще одна страна, где данное интервью наделало шума, это Польша, которую Путин упомянул несколько раз. МИД Польши даже выпустил на нескольких языках мира специальное заявление с "опровержением" слов российского президента. Например, Варшава гневно заявила, что поляки не сотрудничали с Гитлером до 1939 года. Хотя Путин в интервью сослался на архивные документы. И поляки прекрасно знают, о каких документах он говорил, поскольку наш президент уже их обнародовал ранее. В частности, заявление польского посла Юзефа Липского о том, что в Варшаве поставят памятник Гитлеру за "решение еврейского вопроса". А теперь польский МИД делает вид, что не понимает, о чем речь.Примерно так и строятся все эти "опровержения" в устах многочисленных западных толкователей слов Путина. Например, Associated Press комментирует слова президента о целях денацификации Украины: "Российские пропагандисты неоднократно пытались изобразить президента Украины Владимира Зеленского как неонациста или сторонника нацизма, хотя он еврей и утверждает, что трое его родственников погибли во время холокоста". Как это связано с фактами, приведенными Путиным, по поводу героизации Бандеры, Шухевича и их нацистской идеологии? Да никак не связано! Именно потому западную аудиторию просят читать "опровержение" слов Путина, а не сами его слова.Простите, что? Процитирую слова самого Зеленского, сказанные им в день подписания данного указа: "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России". То есть речь о диалоге именно с державой, а не с конкретным человеком, как врет Politico. И соответственно, Зеленский исключает переговоры с Россией в целом, пока президентом является Владимир Путин. Так наш действующий президент о том и говорит!И эдакой вишенкой на торте в этом хоре неумных (это очень мягко говоря) и неуклюжих "опровержений" стала статья в The Sunday Times модного в Британии эксперта и автора мотивирующих книг Мэттью Сайда, который наехал на Карлсона за непонимание причин войны на Украине. Британец уверен, что история и идеология тут ни при чем, а кровь льется в борьбе за украинские ископаемые, необходимые для возобновляемой энергии, — литий, кобальт, никель, которые он называет "новым золотом".Что ж, довольно откровенно! Вот и сравним эти доводы со словами Путина об историческом и культурном коде наших народов, об "элементе гражданской войны", о том, что воссоединение народов неизбежно произойдет. Действительно, у нас с Западом разные цели. Они сражаются за "новое золотое", а потому им не жалко украинцев — чем больше их погибнет, тем легче будет затем осваивать выжженную территорию. Мы же сражаемся за нашу общую душу, которую, как сказал Путин, "никому не удастся разделить". И этого на Западе никогда не понять!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, аналитика, политика, украина, польша, варшава, владимир путин, владимир зеленский, борис джонсон, financial times, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины