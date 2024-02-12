https://sputnik-georgia.ru/20240212/zhertvy-stikhii-na-zapade-gruzii-poluchat-kompensatsii-ot-gosudarstva-286261468.html

Жертвы стихии на западе Грузии получат компенсации от государства

Жертвы стихии на западе Грузии получат компенсации от государства

На прошлой неделе на Грузию обрушилась непогода, ливневые дожди в некоторых районах привели к сходу оползней, в результате которых погибли люди 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T12:36+0400

2024-02-12T12:36+0400

2024-02-12T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате стихии на западе Грузии, получат компенсацию после того, как будет подготовлена соответствующая документацию, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Грузия на прошлой неделе столкнулась с несколькими трагедиями, вызванными стихийными бедствиями: в результате схода оползней и лавины 6 и 7 февраля в регионах Аджария и Имерети погибли 11 человек. Премьер Грузии, посетив зону стихии в селе Нергеети 11 февраля, заявил, что правительство примет все меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. По словам премьера, прошлая неделя была для страны очень трудной – стихия и несчастный случай с воздушным шаром у села Асурети унесли жизни 14 человек. Воздушный шар взлетел с центрального стадиона Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в среду, 7 февраля, и направлялся в национальный парк Вашловани. Два пилота Реваз Утургаури и Кшиштоф Заапарт собирались совершить испытательный полет перед установлением мирового рекорда. Вместе с ними находился оператор телекомпании "Имеди" Мишо Бидзинашвили. Все трое погибли. Как отметил премьер, электроснабжение в селах, на которые обрушилась стихия, было восстановлено в кратчайшие сроки. Также очень быстро были расчищены автодороги и восстановлено движение транспорта на соответствующих участках. По словам премьера, в результате стихии было затоплено 400 жилых домов, из 300 уже откачена вода, 296 семей были переведены в безопасное место до подготовки окончательного отчета. По данным метеостанций в Кутаиси, Зестафони и Дими, количество атмосферных осадков составило 80-100 мм. Это 50-80% климатической нормы за февраль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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