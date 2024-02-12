https://sputnik-georgia.ru/20240212/zvezde-gruzinskogo-futbola-23--interesnye-fakty-o-khviche-kvaratskheliya-286273853.html
Звезде грузинского футбола 23 – интересные факты о Хвиче Кварацхелия
Звезде грузинского футбола 23 – интересные факты о Хвиче Кварацхелия
Грузинскому вингеру "Наполи" Хвиче Кварацхелия 12 февраля исполнилось 23 года 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T20:10+0400
2024-02-12T20:10+0400
2024-02-12T20:10+0400
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286273072_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a1b2894d78610fb99d3e9083fc16eb0f.png
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о Хвиче Кварацхелия, а также его главные достижения за прошедший год и сезон. Примечательно, что Кварацхелия – первый футболист за 42 года (с 1981 год), который признан журналистами лучшим спортсменом Грузии.По последним данным, покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286273072_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_96aad7c11f5bc82f00843867501006d6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика
Звезде грузинского футбола 23 – интересные факты о Хвиче Кварацхелия
Грузинскому вингеру "Наполи" Хвиче Кварацхелия 12 февраля исполнилось 23 года
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о Хвиче Кварацхелия, а также его главные достижения за прошедший год и сезон.
Примечательно, что Кварацхелия – первый футболист за 42 года (с 1981 год), который признан журналистами лучшим спортсменом Грузии.
По последним данным, покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал".