https://sputnik-georgia.ru/20240212/zvezde-gruzinskogo-futbola-23--interesnye-fakty-o-khviche-kvaratskheliya-286273853.html

Звезде грузинского футбола 23 – интересные факты о Хвиче Кварацхелия

Звезде грузинского футбола 23 – интересные факты о Хвиче Кварацхелия

Грузинскому вингеру "Наполи" Хвиче Кварацхелия 12 февраля исполнилось 23 года 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T20:10+0400

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о Хвиче Кварацхелия, а также его главные достижения за прошедший год и сезон. Примечательно, что Кварацхелия – первый футболист за 42 года (с 1981 год), который признан журналистами лучшим спортсменом Грузии.По последним данным, покупкой Кварацхелия заинтересовался лондонский "Арсенал". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, инфографика, инфографика