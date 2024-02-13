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Спящий на айсберге медведь и другие победители Wildlife Photographer of the Year

Спящий на айсберге медведь и другие победители Wildlife Photographer of the Year

В музее естественной истории в Лондоне подвели итоги 59-го ежегодного конкурса фотографов дикой природы. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные работы 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T16:55+0400

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По словам организаторов, в конкурсе проголосовали более 75 000 человек, что стало рекордом. В общей сложности люди выбирали из 25 изображений, а перед этим – примерно из 50 000.Кроме победителей, было еще четыре высоко оцененных изображений-финалистов конкурса. Все пять изображений будут выставлены в Музее естественной истории в Лондоне до 30 июня.

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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, фотоконкурс, новости в фотографиях