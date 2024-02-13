https://sputnik-georgia.ru/20240213/286297909.html

Трамп захотел сдать Европу России

Трамп захотел сдать Европу России

Действительно, удивительно неприятные элиты подобрались в Старом Свете — лживые, жадные, трусливые и развратные 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T21:38+0400

2024-02-13T21:38+0400

2024-02-13T21:38+0400

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Пока Джо Байден, ругаясь и запинаясь, доказывал американцам, что он еще ого-го, его ровесник Дональд Трамп колесил по стране с предвыборными речами, пишет колумнист РИА Новости.В Южной Каролине он разыграл целую сценку, причем это нехитрое представление повергло в панику всю Европу.Дело, по словам экс-президента США, было на встрече руководителей стран — членов НАТО. "Встает президент одной большой страны, — рассказал собравшимся Трамп, — и спрашивает меня: "Так как же, сэр, если мы не будем платить (два процента ВВП на оборону НАТО. — Прим. ред.), а Россия на нас нападет, вы, вообще, будете нас защищать?" А я ему говорю: "Вы не заплатили? Значит, вы не выполнили свои обязательства. Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле, я дал бы им делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам".Нетрудно представить, как понравилась эта речь поклонникам Трампа в Конвее, Южная Каролина. Это самая что ни на есть американская глубинка. Ее обитатели представляют себе европейцев жадными, коварными, развратными декадентами, которые из века в век пытаются облапошить прямодушного дядю Сэма. Трамп отлично разыгрывает эту карту, набирая голоса избирателей.Для успокоения европейцев СМИ приводят отзыв из Белого дома: там назвали речь Трампа "возмутительной и бессмысленной". Однако кому интересно, что там бормочут в Белом доме? Его главный обитатель в последнее время накуролесил так, что о его деменции и сенильности стала открыто писать даже дрессированная американская пресса. Журналисты признают, что действующий президент не справляется со своими обязанностями, и очень кисло оценивают его шансы на переизбрание.А вот Трамп уже сейчас — вопреки официальной иерархии — является влиятельнейшим политиком Америки. Именно его позиция во многом определяет действия республиканцев — в частности, тормозит принятие в конгрессе законопроекта о матпомощи Украине. Его слова гораздо важнее для европейцев, чем шамканье, доносящееся из Белого дома. Тем более что это для них очень больная тема.Идея Трампа, что европейские страны должны выделять минимум два процента своего ВВП на оборонные расходы, не нова, он носился с ней весь свой президентский срок. Однако в те времена лишь пять из 31 члена альянса платили честно: это были США, Англия, Греция, Польша и Эстония.В 2022 году, несмотря на все завывания о русской угрозе, дело почти не стронулось с места. Клуб плательщиков в НАТО пополнился лишь двумя странами. Это были Латвия и Литва: кто бы сомневался, что "прибалтийских тигров" обдерут первыми?Так что же, Трамп планирует бросить Европу на растерзание? Нет, он хочет ее просто бросить. Будучи вменяемым человеком, он прекрасно понимает, что никакая Европа России не нужна, нападать на нее Москва не собирается. Как говорится в старом мультике, "нам ваша Ульянка и даром не нать, и с деньгами не нать".Украинский конфликт был навязан нам западной военщиной. Когда он закончится, нас ждут разные увлекательные дела по развитию новых территорий. Будем строить, налаживать бизнес, наслаждаться экономическим ростом. Зачем нам нищие, озлобленные западные соседи и их земли? У нас своих девать некуда.Европейцам стоит остерегаться скорее своих украинских соседей. Они сами раскормили там армию, снабдили ее оружием, а теперь перекидывают Украину друг другу, как горячую картошку, — никто не хочет ей помогать, все хотят ее бросить. Какие чувства будут украинцы испытывать к европейцам, когда до них наконец дойдет, что их обманули?Сразу после уничтожения Югославии Европа столкнулась с невиданной волной криминала, хлынувшей из разоренной страны. Сейчас их ждет продолжение банкета, только уже с участием украинцев.На самом деле, главная проблема нынешней Европы в том, что она никому не нужна. Никто не собирается с ней воевать, никто не хочет ее защищать, никому не нужны ее переоцененные бренды. Лидеры европейских стран в большинстве своем доказали, что не способны ответственно и самостоятельно управлять государствами. Они вечно ищут внешнего врага и бесконечно ноют, чтобы их от него защищали.Но вот к востоку от этих failed states располагается самая большая в мире страна с феноменально устойчивой и самодостаточной экономикой, нормальной человеческой этикой, самой сильной и опытной армией в мире и самым большим запасом ядерного оружия. Самим ходом вещей она обречена стать гегемоном на континенте и взять под опеку европейские государства. Ну а что делать, если они сами не справляются? Трамп, как видим, полностью, эту логику разделяет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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политика, в мире, колумнисты, европа, сша, украина, дональд трамп, джо байден, нато, обострение ситуации вокруг украины