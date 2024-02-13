https://sputnik-georgia.ru/20240213/aktera-i-politika-soso-dzhachvliani-provodili-v-posledniy-put---video-286294095.html

Актера и политика Сосо Джачвлиани проводили в последний путь – видео

Актера и политика Сосо Джачвлиани проводили в последний путь – видео

В Грузии простились с Сосо Джачвлиани – актером, режиссером и бывшим депутатом парламента. Как проходила траурная церемония, смотрите в видео Sputnik Грузия 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T16:56+0400

2024-02-13T16:56+0400

2024-02-13T17:01+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

творчество

искусство

культурная жизнь грузии

культура

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0d/286293435_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_81238f102781469a9cb9e0d29dcbacfa.jpg

Сосо Джачвлиани скончался 8 февраля в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания при большом стечении народа прошла в соборе Кашвети в центре Тбилиси на проспекте Руставели.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, творчество, искусство, культурная жизнь грузии, культура, видео