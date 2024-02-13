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Актера и политика Сосо Джачвлиани проводили в последний путь – видео
Актера и политика Сосо Джачвлиани проводили в последний путь – видео
В Грузии простились с Сосо Джачвлиани – актером, режиссером и бывшим депутатом парламента. Как проходила траурная церемония, смотрите в видео Sputnik Грузия 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T16:56+0400
2024-02-13T16:56+0400
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Сосо Джачвлиани скончался 8 февраля в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания при большом стечении народа прошла в соборе Кашвети в центре Тбилиси на проспекте Руставели.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, творчество, искусство, культурная жизнь грузии, культура, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, творчество, искусство, культурная жизнь грузии, культура, видео
Актера и политика Сосо Джачвлиани проводили в последний путь – видео
16:56 13.02.2024 (обновлено: 17:01 13.02.2024)
В Грузии простились с Сосо Джачвлиани – актером, режиссером и бывшим депутатом парламента. Как проходила траурная церемония, смотрите в видео Sputnik Грузия
Сосо Джачвлиани скончался 8 февраля в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Траурная церемония прощания при большом стечении народа прошла в соборе Кашвети в центре Тбилиси на проспекте Руставели.