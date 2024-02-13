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Алиев официально объявлен президентом Азербайджана
Алиев официально объявлен президентом Азербайджана
Президент считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T16:28+0400
2024-02-13T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Конституционный суд Азербайджана постановил объявить кандидата Ильхама Алиева избранным президентом страны, сообщил Sputnik Азербайджан.Ильхам Алиев одержал победу на выборах президента Азербайджана 7 февраля с 92,12% голосов. Окончательные итоги голосования Центральная избирательная комиссия огласила на своем сегодняшнем заседании. По данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 76,43%.Решение Конституционного суда вступает в силу с момента его объявления, оно является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.В соответствии со статьей 103 Конституции АР, лицо, избранное президентом Азербайджана, в течение трех дней с момента объявления итогов президентских выборов приносит присягу.Президент считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, азербайджан, политика, ильхам алиев
в мире, новости, азербайджан, политика, ильхам алиев
Алиев официально объявлен президентом Азербайджана
16:28 13.02.2024 (обновлено: 16:40 13.02.2024)
Президент считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik.
Конституционный суд Азербайджана постановил объявить кандидата Ильхама Алиева избранным президентом страны, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Ильхам Алиев одержал победу на выборах президента Азербайджана 7 февраля с 92,12% голосов. Окончательные итоги голосования Центральная избирательная комиссия огласила на своем сегодняшнем заседании. По данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 76,43%.
Решение Конституционного суда вступает в силу с момента его объявления, оно является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.
В соответствии со статьей 103 Конституции АР, лицо, избранное президентом Азербайджана, в течение трех дней с момента объявления итогов президентских выборов приносит присягу.
Президент считается приступившим к исполнению своих полномочий со дня принесения присяги.