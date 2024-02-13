https://sputnik-georgia.ru/20240213/chto-nelzya-delat-v-trifonov-den-2024-narodnye-primety-14-fevralya-286288605.html

Что нельзя делать в Трифонов день 2024? Народные приметы 14 февраля

Что нельзя делать в Трифонов день 2024? Народные приметы 14 февраля

Православная церковь 14 февраля поминает великомученика Трифона, который пострадал за христианскую веру в III веке 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T13:21+0400

2024-02-13T13:21+0400

2024-02-13T13:36+0400

справки

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В народе 14 февраля называют Трифонов день, или "Трифон-перезимник", так как в этот день судили и о предстоящей погоде. Народные приметы на Трифонов день и что нельзя делать 14 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Трифонов день использовать колющие и режущие предметы – можно укоротить свою жизнь. Нельзя переступать 14 февраля через веник – по приметам можно привлечь финансовые проблемы. В Трифонов день нельзя зажигать свечи за упокой – по приметам можно привлечь в дом горе. Нельзя 14 февраля обманывать, ссориться и ругаться – это плохая примета, которая привлекает неприятности и разочарования. По народным приметам нельзя в Трифонов день мыться – можно с водой смыть здоровье. Нельзя 14 февраля оставаться наедине – по приметам можно весь год провести в одиночестве. Народные приметы По народным приметам в Трифонов день разбить зеркало случайно – к счастью, а забыть что-то – к хорошей новости. Споткнуться в Трифонов день – плохая примета, любовь останется безответной, а опоздав на свидание 14 февраля, нужно готовиться к большой ссоре. Поклонников будет столько, сколько птиц в Трифонов день сосчитаешь на утреннем небе, а увидеть 14 февраля парочку птичек на ветке – это верная примета, что встретишь свою любовь до конца года. Скоро появится вторая половинка, если в Трифонов день на улице первой к вам подбежит собака, а если встретите 14 февраля кого-нибудь с ребенком – это верная примета, что в семье ожидается пополнение. Весна ожидается поздняя и холодная, если в Трифонов день ударил мороз, а если 14 февраля с утра идет снег – это примета, что весна будет дождливой. По народным приметам зима будет долгой, а весна – поздней, если в Трифонов день звезд на небе видно много, а если 14 февраля подует сильный ветер – значит урожай будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки