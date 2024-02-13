https://sputnik-georgia.ru/20240213/dengi-dengi-i-esche-raz-dengi---oppozitsioner-raskryl-formulu-uspekha-khazaradze-286289101.html

"Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе

"Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе

Хазарадзе больше занят пиаром, нежели реальными делами, считает Хвичия 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T13:44+0400

2024-02-13T13:44+0400

2024-02-13T13:48+0400

грузия

новости

политика

мамука хазарадзе

яго хвичия

бидзина иванишвили

выборы

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282490155_0:54:1280:775_1920x0_80_0_0_d4cb7f6201e3651e829cedd673a0835b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Формула успеха лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе на предстоящих парламентских выборах – это деньги, деньги и еще раз деньги, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Хазарадзе ранее заявил, что "Лело" обязательно придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года. Он также обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили в служении России, заявив, что "его место в Кремле". Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет, сказал Хазарадзе. Еще в январе Хазарадзе опубликовал видео, где он анонсировал поездки по селам и регионам Грузии на своем автомобиле марки "Форд Мустанг", как будет встречаться с избирателями и рассказывать о планах "Лело" и о том, как "быстро возродить нашу страну". Однако, 1 февраля в социальной сети появилось видео, на котором видно, как автомобиль загорелся на стоянке, а Хазарадзе огнетушителем пытается потушить огонь. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, яго хвичия, бидзина иванишвили, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024