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"Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе
"Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе
Хазарадзе больше занят пиаром, нежели реальными делами, считает Хвичия 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T13:44+0400
2024-02-13T13:44+0400
2024-02-13T13:48+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Формула успеха лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе на предстоящих парламентских выборах – это деньги, деньги и еще раз деньги, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Хазарадзе ранее заявил, что "Лело" обязательно придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года. Он также обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили в служении России, заявив, что "его место в Кремле". Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет, сказал Хазарадзе. Еще в январе Хазарадзе опубликовал видео, где он анонсировал поездки по селам и регионам Грузии на своем автомобиле марки "Форд Мустанг", как будет встречаться с избирателями и рассказывать о планах "Лело" и о том, как "быстро возродить нашу страну". Однако, 1 февраля в социальной сети появилось видео, на котором видно, как автомобиль загорелся на стоянке, а Хазарадзе огнетушителем пытается потушить огонь. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, яго хвичия, бидзина иванишвили, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, яго хвичия, бидзина иванишвили, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
"Деньги, деньги и еще раз деньги" – оппозиционер раскрыл формулу успеха Хазарадзе
13:44 13.02.2024 (обновлено: 13:48 13.02.2024)
Хазарадзе больше занят пиаром, нежели реальными делами, считает Хвичия
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Формула успеха лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе на предстоящих парламентских выборах – это деньги, деньги и еще раз деньги, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Хазарадзе ранее заявил, что "Лело" обязательно придет к власти после парламентских выборов осенью 2024 года. Он также обвинил почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили в служении России, заявив, что "его место в Кремле". Мы обязательно придем к власти, и Бидзина Иванишвили обязательно уйдет, сказал Хазарадзе.
"Мамука Хазарадзе ни дня не ездил по регионам на "Мустанге", но вся страна узнала, что он так много ездил на "Мустанге", что машина загорелась. Причем сама загорелась на автостоянке. В это время люди узнают, что машина перегрелась от поездок по регионам. Что может быть более успешной пиар-кампанией, чем эта? Формула успеха Хазарадзе на парламентских выборах – это деньги, деньги и еще раз деньги", – заявил Хвичия.
Еще в январе Хазарадзе опубликовал видео, где он анонсировал поездки по селам и регионам Грузии на своем автомобиле марки "Форд Мустанг", как будет встречаться с избирателями и рассказывать о планах "Лело" и о том, как "быстро возродить нашу страну". Однако, 1 февраля в социальной сети появилось видео, на котором видно, как автомобиль загорелся на стоянке, а Хазарадзе огнетушителем пытается потушить огонь.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.