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Джон Малкович приедет на Тбилисский театральный фестиваль

Джон Малкович приедет на Тбилисский театральный фестиваль

Визит актера должен был состояться еще в прошлом году, однако был отложен из-за состояния здоровья 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Знаменитый американский актер Джон Малкович 23 марта проведет встречу со зрителями в рамках Международного тбилисского театрального фестиваля, сообщают организаторы. Джон Малкович первоначально должен был приехать в Грузию в октябре 2023 года, выступив хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля. Запланированы были спектакли со знаменитым американским актером, однако из-за проблем со здоровьем визит пришлось отложить. В этот раз встреча состоится в театре "Мастерская 42". Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы. Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным. Гостями фестиваля стали такие звезды, как Робер Лепаж, Аймунтас Некрокиус, Джорджо Стрелер, Пиппо Дельбоно, Сильвиу Пуркарете, Кшиштоф Варликовский, Майя Клечевская, Филипп Жан, Алвис Херманис, Лукаш Тварковский, Нино Харатишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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