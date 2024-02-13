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Грузинская модель Матильда Гварлиани украсила обложку Vogue

Грузинская модель Матильда Гварлиани украсила обложку Vogue

Гварлиани уже "светилась" на обложке Vogue Нидерланды в 2022 году 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T12:55+0400

2024-02-13T12:55+0400

2024-02-13T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани вновь попала на обложку Vogue Нидерланды, в этот раз девушка из Грузии украсила мартовский номер издания.Редакция журнала выбрала для номера четыре модели, представляющих четыре крупных города – Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Матильда сфотографирована на обложке в Нью-Йорке и одета в коллекцию культового американского бренда Calvin Klein. Стоит отметить, что Гварлиани уже сотрудничала с Calvin Klein и участвовала в рекламе бренда. Гварлиани уже "светилась" на обложке Vogue Нидерланды в 2022 году. Тогда она стала первой моделью из Грузии, которая попала на обложку Vogue.Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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