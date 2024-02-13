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Оползень в Турции вызвал обвал на золотом руднике – под завалами остались рабочие
Оползень в Турции вызвал обвал на золотом руднике – под завалами остались рабочие
Спасатели ведут поиски девяти рабочих после обвала на золотодобывающей шахте 13.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду. По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал. "Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", – заявил губернатор телеканалу NTV. Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что спасатели ведут поиски девяти рабочих после обвала на золотодобывающей шахте.Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Оползень в Турции вызвал обвал на золотом руднике – под завалами остались рабочие
20:00 13.02.2024 (обновлено: 20:24 13.02.2024)
Спасатели ведут поиски девяти рабочих после обвала на золотодобывающей шахте
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Обвал произошел на золотодобывающей шахте в турецкой провинции Эрзинджан на востоке страны, рабочие остались под завалами, сообщил губернатор провинции Хамза Айдогду.
По словам губернатора, гигантский оползень сошел в районе шахты в районе Илич, в результате произошел обвал.
"Под завалами остаются рабочие, точное их число неизвестно. Ведутся поисково-спасательные работы при участии команд из других провинций", – заявил губернатор телеканалу NTV.
Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что спасатели ведут поиски девяти рабочих после обвала на золотодобывающей шахте.
Управляющая шахтой компания Anagold в пресс-релизе подтвердила происшествие и отметила, что сотрудники ее экстренной службы также принимают участие в поисках оставшихся под завалами. На сайте компании сообщается, что данная шахта начала функционировать в декабре 2010 года.