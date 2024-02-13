https://sputnik-georgia.ru/20240213/otkaz-oppozitsii-ne-pomekha--deputat-o-protsesse-vypolneniya-usloviy-es-dlya-gruzii-286289768.html

Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии

Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии

Грузия, получив статус кандидата на вступление в ЕС, получила и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить на пути евроинтеграции 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T14:26+0400

2024-02-13T14:26+0400

2024-02-13T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предпримет все необходимые шаги для выполнения рекомендаций Евросоюза на пути евроинтеграции Грузии, и отказ оппозиции участвовать в данном процессе не сможет этому помешать, заявил депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе. На днях в парламенте состоится вторая встреча правящей партии с оппозиционерами, которые должны будут озвучить свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. По словам депутата Анны Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти условия в кратчайшие сроки после прихода к власти. Стоит говорить не столько об ожиданиях, сколько о том, как было бы хорошо, если бы оппозиция проявила конструктивный настрой в процессе работы и со своей стороны представила бы инициативы, которые сделали бы работу продуктивной. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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