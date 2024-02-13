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Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии
Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии
Грузия, получив статус кандидата на вступление в ЕС, получила и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить на пути евроинтеграции 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T14:26+0400
2024-02-13T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предпримет все необходимые шаги для выполнения рекомендаций Евросоюза на пути евроинтеграции Грузии, и отказ оппозиции участвовать в данном процессе не сможет этому помешать, заявил депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе. На днях в парламенте состоится вторая встреча правящей партии с оппозиционерами, которые должны будут озвучить свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. По словам депутата Анны Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти условия в кратчайшие сроки после прихода к власти. Стоит говорить не столько об ожиданиях, сколько о том, как было бы хорошо, если бы оппозиция проявила конструктивный настрой в процессе работы и со своей стороны представила бы инициативы, которые сделали бы работу продуктивной. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, грузия - евросоюз, евросоюз
Отказ оппозиции не помеха – депутат о процессе выполнения условий ЕС для Грузии
14:26 13.02.2024 (обновлено: 15:17 13.02.2024)
Грузия, получив статус кандидата на вступление в ЕС, получила и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить на пути евроинтеграции
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предпримет все необходимые шаги для выполнения рекомендаций Евросоюза на пути евроинтеграции Грузии, и отказ оппозиции участвовать в данном процессе не сможет этому помешать, заявил депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе.
На днях в парламенте состоится вторая встреча правящей партии с оппозиционерами, которые должны будут озвучить свои предложения по выполнению новых условий ЕС. Депутаты от партии "Лело для Грузии" отказались работать в этом формате. По словам депутата Анны Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти условия в кратчайшие сроки после прихода к власти.
"Все хорошо видят, что с нашей стороны действительно будут предприняты шаги. Будет хорошо, если оппозиция примет участие, но если не примет, это все равно не помешает процессу", – заявил Сарджвеладзе.
Стоит говорить не столько об ожиданиях, сколько о том, как было бы хорошо, если бы оппозиция проявила конструктивный настрой в процессе работы и со своей стороны представила бы инициативы, которые сделали бы работу продуктивной.
"Наверное, нам не следует ожидать многого от оппозиции, учитывая, какие заявления были сделаны после первой встречи. Это не особо дает основания для надежды. Было бы неплохо, если бы я ошибался, и поведение оппозиции, отношение будет иным",–- отметил Сарджвеладзе.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.