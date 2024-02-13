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Пепельная среда 2024: у католиков начинается Великий пост
Пепельная среда 2024: у католиков начинается Великий пост
Великий пост у католиков начинается в Пепельную среду – в 2024 году первый день поста в Римско-католической церкви выпадает на 14 февраля 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T20:48+0400
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Почему Великий пост у католиков начинается в Пепельную среду и какие с ним связаны традиции, читайте в Sputnik Грузия. Почему Пепельная? Пепельной средой первый день Великого поста у католиков назвали из-за древнего обряда посыпать голову пеплом, символизирующего отпущение грехов. Традиция посыпать голову пеплом в знак покаяния распространена во многих древних культурах, в том числе такой обычай был в Древнем Египте, в Греции и у арабов. А в Ветхом Завете посыпали голову пеплом в знак покаяния, скорби и смирения перед богом. Эту традицию в католической церкви ввел папа Урбан II в 1091-м. В это же время определили, что пепел, которым посыпают головы верующих, должен быть из пальмовых (вербных) веток, освященных год назад в Вербное воскресенье. Католическая церковь установила традицию начинать Великий пост в Пепельную среду в 1570-м. С тех пор проводят в храмах обряд посыпания пеплом. Вместе с тем обряд проводят с учетом местных традиций – священник или посыпает голову верующего пеплом, или наносит его крестным знамением на лоб. Монахам пепельный знак наносят на тонзуру, а монахиням, которые в храмах находятся в головном уборе, чертят пеплом на лбу крест. Есть местности, где пепел верующие смывают перед тем, как выйти из храма – это означает, что они от грехов очистились. В других прихожане из храма выходят с пепельным крестом, как бы "неся его в мир". Великий пост у католиков Великий пост у католиков, который начинается за 46 календарных дней до католической Пасхи, длится 6 недель (исключая воскресенья) и 4 дня. По традиции все католики строго постятся в Пепельную среду и Страстную пятницу. По пятницам они также воздерживаются от мясных продуктов. Ограничений на еду во все остальные дни Великого поста католическая церковь не накладывает. По традиции накануне Пепельной среды католики отмечают жирный вторник, или Марди гра, который завершает "всеядную неделю", после которой верующие начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Пепельная среда 2024: у католиков начинается Великий пост

20:48 13.02.2024
© photo: Sputnik / vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкГорода мира. Милан
Города мира. Милан - Sputnik Грузия, 1920, 13.02.2024
© photo: Sputnik / vladimir Pesnya
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Великий пост у католиков начинается в Пепельную среду – в 2024 году первый день поста в Римско-католической церкви выпадает на 14 февраля
Почему Великий пост у католиков начинается в Пепельную среду и какие с ним связаны традиции, читайте в Sputnik Грузия.

Почему Пепельная?

Пепельной средой первый день Великого поста у католиков назвали из-за древнего обряда посыпать голову пеплом, символизирующего отпущение грехов.
Традиция посыпать голову пеплом в знак покаяния распространена во многих древних культурах, в том числе такой обычай был в Древнем Египте, в Греции и у арабов. А в Ветхом Завете посыпали голову пеплом в знак покаяния, скорби и смирения перед богом.
Эту традицию в католической церкви ввел папа Урбан II в 1091-м. В это же время определили, что пепел, которым посыпают головы верующих, должен быть из пальмовых (вербных) веток, освященных год назад в Вербное воскресенье.
Католическая церковь установила традицию начинать Великий пост в Пепельную среду в 1570-м. С тех пор проводят в храмах обряд посыпания пеплом. Вместе с тем обряд проводят с учетом местных традиций – священник или посыпает голову верующего пеплом, или наносит его крестным знамением на лоб.
Монахам пепельный знак наносят на тонзуру, а монахиням, которые в храмах находятся в головном уборе, чертят пеплом на лбу крест.
Есть местности, где пепел верующие смывают перед тем, как выйти из храма – это означает, что они от грехов очистились. В других прихожане из храма выходят с пепельным крестом, как бы "неся его в мир".

Великий пост у католиков

Великий пост у католиков, который начинается за 46 календарных дней до католической Пасхи, длится 6 недель (исключая воскресенья) и 4 дня.
По традиции все католики строго постятся в Пепельную среду и Страстную пятницу. По пятницам они также воздерживаются от мясных продуктов. Ограничений на еду во все остальные дни Великого поста католическая церковь не накладывает.
По традиции накануне Пепельной среды католики отмечают жирный вторник, или Марди гра, который завершает "всеядную неделю", после которой верующие начинают готовиться к Пасхе, очищая тело и душу.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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