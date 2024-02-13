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Протоиерею Петре Колхи приостанавливают священническую деятельность
Протоиерею Петре Колхи приостанавливают священническую деятельность
Протоиерей трижды вызывался в комиссию из-за неподобающих для священнослужителя действий и высказываний, но не явился по причине пребывания за границей 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Синодальная комиссия Грузинской Православной Церкви ходатайствует о приостановлении священнической деятельности для священнослужителя Мцхета-Тбилисской Епархии протоиерея Петре Кварацхелия, более известного как Петре Колхи, до следующего заседания из-за неподобающего поведения – обращение было направлено Патриарху Всея Грузии Илие II. Петре Кварацхелия (Петре Колхи) обрел широкую известность в обществе благодаря активности в социальной сети, участию в ток-шоу и резким высказываниям, в частности в адрес настоятеля храма Преображения Господня в Тбилиси Шалвы Кекелия. В грузинском обществе многие критикуют Петре Колхи за его "гламурность". Как отметили в Синодальной комиссии, протоиерей не получал благословения на поездку. Члены комиссии признали его доводы неприемлемыми. Председателем Синодальной комиссии является местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, митрополит Сенакский и Чхороцку владыка Шио (Муджири). Заседание Синодальной комиссии Грузинской Православной Церкви состоялось 13 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, священный синод
Протоиерею Петре Колхи приостанавливают священническую деятельность
23:17 13.02.2024 (обновлено: 00:19 14.02.2024)
Протоиерей трижды вызывался в комиссию из-за неподобающих для священнослужителя действий и высказываний, но не явился по причине пребывания за границей
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Синодальная комиссия Грузинской Православной Церкви ходатайствует о приостановлении священнической деятельности для священнослужителя Мцхета-Тбилисской Епархии протоиерея Петре Кварацхелия, более известного как Петре Колхи, до следующего заседания из-за неподобающего поведения – обращение было направлено Патриарху Всея Грузии Илие II.
Петре Кварацхелия (Петре Колхи) обрел широкую известность в обществе благодаря активности в социальной сети, участию в ток-шоу и резким высказываниям, в частности в адрес настоятеля храма Преображения Господня в Тбилиси Шалвы Кекелия. В грузинском обществе многие критикуют Петре Колхи за его "гламурность".
Согласно заключению Синодальной комиссии, распространенному Патриархией, протоиерей Петре Кварацхелия трижды вызывался в комиссию из-за неподобающих для священнослужителя действий и высказываний, но не явился по причине пребывания за границей.
Как отметили в Синодальной комиссии, протоиерей не получал благословения на поездку. Члены комиссии признали его доводы неприемлемыми.
Председателем Синодальной комиссии является местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, митрополит Сенакский и Чхороцку владыка Шио (Муджири).
Заседание Синодальной комиссии Грузинской Православной Церкви состоялось 13 февраля.