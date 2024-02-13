https://sputnik-georgia.ru/20240213/protoiereyu-petre-kolkhi-priostanavlivayut-svyaschennicheskuyu-deyatelnost-286299982.html

Протоиерею Петре Колхи приостанавливают священническую деятельность

Протоиерею Петре Колхи приостанавливают священническую деятельность

Протоиерей трижды вызывался в комиссию из-за неподобающих для священнослужителя действий и высказываний, но не явился по причине пребывания за границей 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T23:17+0400

2024-02-13T23:17+0400

2024-02-14T00:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Синодальная комиссия Грузинской Православной Церкви ходатайствует о приостановлении священнической деятельности для священнослужителя Мцхета-Тбилисской Епархии протоиерея Петре Кварацхелия, более известного как Петре Колхи, до следующего заседания из-за неподобающего поведения – обращение было направлено Патриарху Всея Грузии Илие II. Петре Кварацхелия (Петре Колхи) обрел широкую известность в обществе благодаря активности в социальной сети, участию в ток-шоу и резким высказываниям, в частности в адрес настоятеля храма Преображения Господня в Тбилиси Шалвы Кекелия. В грузинском обществе многие критикуют Петре Колхи за его "гламурность". Как отметили в Синодальной комиссии, протоиерей не получал благословения на поездку. Члены комиссии признали его доводы неприемлемыми. Председателем Синодальной комиссии является местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, митрополит Сенакский и Чхороцку владыка Шио (Муджири). Заседание Синодальной комиссии Грузинской Православной Церкви состоялось 13 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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