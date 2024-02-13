https://sputnik-georgia.ru/20240213/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-snizilas-v-yanvare--dannye-statistiki-286295210.html

Внешняя торговля Грузии снизилась в январе – данные статистики

Внешняя торговля Грузии снизилась в январе – данные статистики

Экспорт составил 338 миллионов долларов, что на 26,3% меньше, чем в январе 2023 года 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T18:24+0400

2024-02-13T18:24+0400

2024-02-13T18:24+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2024 года упал почти на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 1 миллиард долларов, что на 10,2% меньше данных за январь 2023 года. Экспорт составил 338 миллионов долларов, что на 26,3% меньше, чем в январе 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 663,4 миллиона долларов, что на 1,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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