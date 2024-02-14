https://sputnik-georgia.ru/20240214/286297448.html

Король Европы умер, да здравствует король

Король Европы умер, да здравствует король

Не исключено, что часть крупных компаний, покидающих Германию, не поедут за океан, а завернут в близлежащую энергоизобильную Францию 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T09:41+0400

2024-02-14T09:41+0400

2024-02-14T09:41+0400

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Весь ушедший год мы через микроскоп западной прессы наблюдали за увяданием, а затем и демонтажем промышленного и финансового базиса Германии, пишет колумнист Сергей Савчук на сайте РИА Новости. И если зарубежные аналитики, чтобы не дать в руки Москвы дополнительные пропагандистские козыри, были чрезвычайно осторожны в формулировке прогнозов, то все прочие, не связанные либерально-демократической омертой, еще прошлым летом говорили прямо: текущая страница немецкой истории перевернута. Все подобные выкладки подвергались ураганной обструкции и всячески высмеивались, но в результате правы оказались вовсе не юмористы-комментаторы. На днях Bloomberg опубликовал статью с предельно говорящим заголовком "Время Германии как промышленной сверхдержавы подходит к концу". Парой дней ранее это же издание опубликовало обширное интервью Олафа Шольца, где тот прямо заявил, что у страны нет перспектив — ни геополитических, ни промышленных, ни в плане развития рынка труда. То есть в начале 2024 года, оперируя лишь заголовками и смыслами западных публикаций, можно утверждать, что американский план по деиндустриализации и лишению Германии финансовой и промышленной независимости успешно реализован. Процесс запущен, и немецкий локомотив, громыхая на ухабах еще недавно сияющими бортами, уверенно несется под откос истории. О том, зачем это нужно было Вашингтону, написано и сказано преизрядно. Гораздо интереснее наблюдать за попутными процессами, ведь, как известно, природа не терпит пустоты, а на освободившийся трон сразу находятся претенденты. Не секрет, что второй экономикой ЕС была Франция, изрядно тяготившаяся вечным статусом запасного паровоза, но в период благоденствия и изобилия дешевых энергоресурсов Берлин и Париж демонстрировали несокрушимое единство и полное взаимопонимание. Сегодня, когда сутулый германский гений проедает последние зубы, французы решили не церемониться и взять реванш. По подсчетам Eurostat, в настоящий момент Франция генерирует и выставляет на биржевые торги самую дешевую электроэнергию в Европе. Динамика колебаний стоимости киловатт-часа для промышленных потребителей за последние четыре года однозначна. Самый крутой рост показала Италия, где в 2019 году потребители платили по два евроцента за киловатт, а сегодня — по двадцать шесть. В Германии за этот же период электроэнергия подорожала с девяти до 23 центов, чего оказалось достаточно для коллапса промышленности. Только за прошлую неделю о закрытии производства сообщила компания Ford, уволившая 3,5 тысячи рабочих с завода в Саарлуисе. Поначалу официальная версия гласила, что это связано с переносом производства на другую площадку по выпуску электромобилей, но местный профсоюз IG Metall довольно быстро выяснил, что подряд получило предприятие в Испании. После напряженных переговоров представители Ford согласились временно сохранить тысячу рабочих мест, но чем будут заниматься сотрудники после остановки конвейеров по сборке Ford Focus, решительно непонятно. Попутно американский производитель шин Goodyear (в довесок к уже закрытым) рассматривает возможность остановки еще двух заводов. Об аналогичных планах заявили их французские коллеги. В том же направлении двигаются и производители солнечных панелей. Компания Solarvat со штаб-квартирой в Дрездене перенесет свои мощности в другую страну, если ситуация на рынке электроэнергии в Германии не улучшится до конца года. Рядом пакуют чемоданы швейцарские визави из Meyer Burger: их завод уже точно закроется к апрелю — и тоже из-за неподъемных цен на электричество. И это далеко не все — список индустриальных беглецов за это время накопился преизрядный. За этот же период Франция, благодаря своему изрядно постаревшему, страдающему системными поломками атомному сектору, смогла удержать стоимость генерации в приемлемых рамках. За последние четыре года цена киловатт-часа выросла всего лишь с девяти до 14 евроцентов. Поскольку бизнес всегда руководствуется финансовой выгодой и стремится минимизировать расходы, есть вероятность, что часть крупных компаний, покидающих негостеприимные и дорогие берега Германии, не поедут за океан, еще сильнее погружаясь в убытки, а завернут в близлежащую энергоизобильную Францию. Много сказано о том, как за счет туши умирающего германского кита свое положение поправляют американские акулы, при этом, как видно, урвать кусочек пожирнее не прочь и соседи. Правда, здесь нужно понимать, что Франция, сотрясаемая забастовками фермеров, атомщиков и коммунальщиков, и сама находится в не намного более привлекательном положении. Атомная энергетика Франции, образно говоря, стоит на костылях и все сильнее пошатывается. Французы в новом тысячелетии не построили ни одной новой АЭС, все действующие электростанции имеют средний возраст свыше сорока лет, но, поскольку смены им нет, Париж уже дважды продлевал сроки эксплуатации на десять лет. Кстати, в процессе препарирования остывающей немецкой экономики выяснился презабавный факт. По данным американского холдинга S&P Global, по состоянию на декабрь 2023-го экономика Польши находилась в депрессии уже двадцать месяцев. Как несложно подсчитать, ровно с лета 2022 года, когда Варшава первой отказалась от российских энергоресурсов. За этот период индекс промышленной активности неуклонно падал, а инфляция превысила 17 процентов. Но вернемся к нашей основной теме. МВФ опубликовал прогноз развития суверенных экономик планеты на 2024 год. При самом благоприятном развитии событий Германия может ожидать роста в районе 0,5, а Франция в один процент. Так что все описанные маневры Парижа больше напоминают карабканье по голове утопающего. Старый европейский король умер, но и новый явно не в лучшей форме.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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в мире, аналитика, политика, германия, франция, bloomberg, мвф, колумнисты, россия, антироссийские санкции