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В Бразилии стартовал самый красочный и известный в мире карнавал
В Бразилии стартовал самый красочный и известный в мире карнавал
В Бразилии началась неделя карнавала, красочного, эмоционального, яркого народного праздника. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T17:09+0400
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В Бразилии проходит ежегодный карнавал. Во всем мире он известен как один из самых ярких и зрелищных праздников. Карнавал в Бразилии – праздник для всех ее жителей. К этому празднику здесь начинают готовить с детства, а в магазинах можно приобрести карнавальную одежду для детей, начиная с годовалого возраста.
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, бразилия, рио-де-жанейро, карнавал, бразильский карнавал
В Бразилии стартовал самый красочный и известный в мире карнавал 17:09 14.02.2024 (обновлено: 18:25 14.02.2024)
В Бразилии началась неделя карнавала, красочного, эмоционального, яркого народного праздника. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия
В Бразилии проходит ежегодный карнавал. Во всем мире он известен как один из самых ярких и зрелищных праздников.
Карнавал в Бразилии – праздник для всех ее жителей. К этому празднику здесь начинают готовить с детства, а в магазинах можно приобрести карнавальную одежду для детей, начиная с годовалого возраста.
© AP Photo / Andre Penner
Карнавал в Рио-де-Жанейро достиг своей кульминации.
Карнавал в Рио-де-Жанейро достиг своей кульминации.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
В минувшее воскресенье здесь начался парад лучших танцоров самбы.
В минувшее воскресенье здесь начался парад лучших танцоров самбы.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Артисты в ярких костюмах шествуют по 700-метровой улице (Самбадрому) в сопровождении огромных платформ.
Артисты в ярких костюмах шествуют по 700-метровой улице (Самбадрому) в сопровождении огромных платформ.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Выступления отражают историю и культуру коренных народов Бразилии.
Выступления отражают историю и культуру коренных народов Бразилии.
© AP Photo / Andre Penner
Между собой соревнуются 12 школ самбы, в каждой из которых около 3 000 участников.
Между собой соревнуются 12 школ самбы, в каждой из которых около 3 000 участников.
© AP Photo / Eraldo Peres
Ученики этих школ готовятся в течение всего года – шьют костюмы, оттачивают хореографию.
Ученики этих школ готовятся в течение всего года – шьют костюмы, оттачивают хореографию.
© AP Photo / Bruna Prado
Артистка выступает в первую ночь карнавала в Рио-де-Жанейро.
Артистка выступает в первую ночь карнавала в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Andre Penner
Проведение этого грандиозного праздника из года в год приходится на разные даты.
Проведение этого грандиозного праздника из года в год приходится на разные даты.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
В этом году он проводится на фоне вспышки лихорадки Денге.
В этом году он проводится на фоне вспышки лихорадки Денге.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Первый карнавал в Рио-де-Жанейро состоялся в 1928 году.
Первый карнавал в Рио-де-Жанейро состоялся в 1928 году.