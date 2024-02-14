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В Бразилии стартовал самый красочный и известный в мире карнавал

В Бразилии стартовал самый красочный и известный в мире карнавал

В Бразилии началась неделя карнавала, красочного, эмоционального, яркого народного праздника. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки мероприятия 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T17:09+0400

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карнавал

бразильский карнавал

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В Бразилии проходит ежегодный карнавал. Во всем мире он известен как один из самых ярких и зрелищных праздников. Карнавал в Бразилии – праздник для всех ее жителей. К этому празднику здесь начинают готовить с детства, а в магазинах можно приобрести карнавальную одежду для детей, начиная с годовалого возраста.

бразилия

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