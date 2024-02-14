https://sputnik-georgia.ru/20240214/bomba-v-samolete-ne-obnaruzhena---aeroport-kutaisi-rabotaet-v-privychnom-rezhime-286315756.html
Бомба в самолете не обнаружена – аэропорт Кутаиси работает в привычном режиме
Бомба в самолете не обнаружена – аэропорт Кутаиси работает в привычном режиме
Рейс будет выполнен в 19 часов, пассажиры переведены в зал ожиданий 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T17:18+0400
2024-02-14T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси вернулся к привычному режиму работы, взрывное устройство на борту самолета, следовавшего из Кутаиси в Барселону, не найдено, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Барселону 14 февраля в 12:45, вернулся в аэропорт спустя приблизительно семь минут после вылета из-за звонка в авиакомпанию о взрывном устройстве на борту. Все пассажиры были эвакуированы. По его словам, эвакуированные пассажиры размещены в зале для вылета и их рейс отправится в Барселону в 19:00. Позже соответствующие службы сами сделают заявление по данному инциденту, отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, барселона, wizz air, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, происшествия, кутаиси, барселона, wizz air, кутаисский международный аэропорт
Бомба в самолете не обнаружена – аэропорт Кутаиси работает в привычном режиме
17:18 14.02.2024 (обновлено: 18:28 14.02.2024)
Рейс будет выполнен в 19 часов, пассажиры переведены в зал ожиданий
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси вернулся к привычному режиму работы, взрывное устройство на борту самолета, следовавшего из Кутаиси в Барселону, не найдено, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Барселону 14 февраля в 12:45, вернулся в аэропорт спустя приблизительно семь минут после вылета из-за звонка в авиакомпанию о взрывном устройстве на борту. Все пассажиры были эвакуированы.
"Международный аэропорт Кутаиси полностью вернулся к привычному ритму работы, и мы продолжим принимать самолеты. Ни один другой рейс не задерживался", – заявил Каркашадзе.
По его словам, эвакуированные пассажиры размещены в зале для вылета и их рейс отправится в Барселону в 19:00.
"На данный момент наличие взрывчатых веществ в самолете не подтверждено. Мы завершили проверку пассажиров и их поместили в зал вылета. Указанный рейс состоится сегодня в 19:00", – сказал глава объединения.
Позже соответствующие службы сами сделают заявление по данному инциденту, отметил он.