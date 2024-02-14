https://sputnik-georgia.ru/20240214/chempionat-evropy-po-tyazheloy-atletike-v-bolgarii-sbornaya-gruzii-zavoevala-pervye-medali-286307782.html

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии: сборная Грузии завоевала первые медали

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии: сборная Грузии завоевала первые медали

Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили выграл серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике, взяв в сумме двоеборья вес в 241 килограмм. Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже. Всего на континентальном первенстве выступает 350 спортсменов, 12 из них представляют Грузию. Рамин Шамилишвили выполнил в рывке все указания главного тренера сборной Георгия Асанидзе и успешно преодолел все три попытки 106/109/111. В толчке Шамилишвили занял четвертое место, подняв вес в 126 и 130 килограммов. Что касается второго представителя сборной Грузии в этой весовой категории, то Годердзи Берделидзе занял по сумме двоеборья шестое место. В рывке он стал четвертым, а в толчке – восьмым. Еще одну медаль сборной Грузии принес Шота Мишвелидзе (61 кг). Грузинский штангист выиграл малую бронзовую медаль в рывке. Лицензии на Олимпиаду в Париже получат те штангисты, которые завершат ЧЕ с результатами в десятке сильнейших в своей весовой категории. Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место – два золота и четыре серебра. В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, болгария, париж, тбилиси, лаша талахадзе, шота мишвелидзе