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https://sputnik-georgia.ru/20240214/chempionat-evropy-po-tyazheloy-atletike-v-bolgarii-sbornaya-gruzii-zavoevala-pervye-medali-286307782.html
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии: сборная Грузии завоевала первые медали
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии: сборная Грузии завоевала первые медали
Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили выграл серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике, взяв в сумме двоеборья вес в 241 килограмм. Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже. Всего на континентальном первенстве выступает 350 спортсменов, 12 из них представляют Грузию. Рамин Шамилишвили выполнил в рывке все указания главного тренера сборной Георгия Асанидзе и успешно преодолел все три попытки 106/109/111. В толчке Шамилишвили занял четвертое место, подняв вес в 126 и 130 килограммов. Что касается второго представителя сборной Грузии в этой весовой категории, то Годердзи Берделидзе занял по сумме двоеборья шестое место. В рывке он стал четвертым, а в толчке – восьмым. Еще одну медаль сборной Грузии принес Шота Мишвелидзе (61 кг). Грузинский штангист выиграл малую бронзовую медаль в рывке. Лицензии на Олимпиаду в Париже получат те штангисты, которые завершат ЧЕ с результатами в десятке сильнейших в своей весовой категории. Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место – два золота и четыре серебра. В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, болгария, париж, тбилиси, лаша талахадзе, шота мишвелидзе
спорт, грузия, новости, болгария, париж, тбилиси, лаша талахадзе, шота мишвелидзе

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии: сборная Грузии завоевала первые медали

11:55 14.02.2024
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкТяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Первый день
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Первый день - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2024
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили выграл серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике, взяв в сумме двоеборья вес в 241 килограмм.
Нынешний чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Болгарии обеспечивает спортсменам лицензионные очки для участия в Олимпиаде 2024 в Париже. Всего на континентальном первенстве выступает 350 спортсменов, 12 из них представляют Грузию.
Рамин Шамилишвили выполнил в рывке все указания главного тренера сборной Георгия Асанидзе и успешно преодолел все три попытки 106/109/111.
В толчке Шамилишвили занял четвертое место, подняв вес в 126 и 130 килограммов.
© Georgian Weightlifting Federation Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили
Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2024
Грузинский тяжелоатлет Рамин Шамилишвили
© Georgian Weightlifting Federation
Что касается второго представителя сборной Грузии в этой весовой категории, то Годердзи Берделидзе занял по сумме двоеборья шестое место. В рывке он стал четвертым, а в толчке – восьмым.
Еще одну медаль сборной Грузии принес Шота Мишвелидзе (61 кг). Грузинский штангист выиграл малую бронзовую медаль в рывке.
© Georgian Weightlifting FederationГрузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе (-62 кг)
Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе (-62 кг) - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2024
Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе (-62 кг)
© Georgian Weightlifting Federation
Лицензии на Олимпиаду в Париже получат те штангисты, которые завершат ЧЕ с результатами в десятке сильнейших в своей весовой категории.
Прошлый чемпионат Европы прошел в апреле 2023 года в Армении. Сборная Грузии в зачете по большим медалям заняла второе место – два золота и четыре серебра.
В зачете по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок) грузинская команда заработала 17 медалей.
Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе (+109 кг) на ЧЕ в Ереване в седьмой раз завоевал золотую медаль континентального первенства.
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