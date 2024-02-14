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Что нельзя делать на Сретение Господне 2024? Народные приметы

Что нельзя делать на Сретение Господне 2024? Народные приметы

Сретение Господне – древнейший церковный праздник, с которым переплелись народные приметы и запреты 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T13:13+0400

2024-02-14T13:13+0400

2024-02-14T13:27+0400

справки

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О народных приметах на Сретение Господне: что нельзя делать в церковный праздник, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Сретение Господне нельзя работать в саду и огороде – церковный праздник желательно посвятить молитвам. Нельзя 15 февраля делать в доме уборку, особенно подметать и стирать – по приметам можно выместить благополучие и достаток. На Сретение Господне нельзя заниматься рукоделием, в том числе шить и штопать – это плохая примета, предсказывающая неприятности. По народным приметам нельзя 15 февраля сплетничать, злословить, ссориться и обижать окружающих. В церковный праздник нужно делать добрые дела – помогать неимущим и больным. Плохая примета – грустить и унывать на Сретение Господне, можно весь год провести в слезах и одиночестве. Нельзя отправляться 15 февраля в дорогу – по приметам высока вероятность несчастных случаев. На Сретение Господне класть деньги на стол нельзя – по приметам безденежье будет сопутствовать долго. В церковный праздник также нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Народные приметы В старину поговаривали, что на Сретение Господне зима с весной встречаются, поэтому сретенскими называли последние зимние морозы и первые весенние оттепели. По народным приметам весной погода будет точно такой же, как и на Сретение Господне. Мороз на Сретение Господне предсказывает холодную весну, а если 15 февраля солнечная погода – это примета, что весна будет теплой. Потерять на Сретение деньги – хорошая примета, которая сулит благополучие и достаток. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки