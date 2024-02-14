https://sputnik-georgia.ru/20240214/doklad-myunkhenskoy-konferentsii-dalek-ot-realnosti---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-286317823.html

Доклад Мюнхенской конференции далек от реальности – вице-спикер парламента Грузии

Доклад Мюнхенской конференции далек от реальности – вице-спикер парламента Грузии

За докладом Мюнхенской конференции по безопасности стоят люди, платившие миллионы за очернение Грузии, считает Арчил Талаквадзе 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Один из докладов Мюнхенской конференции по безопасности, где основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили упоминается как "пророссийский олигарх", далек от реальности, заявил вице-спикер парламент Грузии Арчил Талаквадзе. В докладе Мюнхенской конференции по безопасности за 2024 год говорится, что почетный председатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, "пророссийский олигарх", который несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и ее отдаление от ЕС "вопреки желанию большинства грузинского общества". При этом, по мнению депутата, доклад Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает, что за этим стоят люди, платившие миллионы за очернение Грузии. Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят.Сторонники бывшей правящей партии "Единое национальное движение" пытались помешать Грузии на пути евроинтеграции, отметил он. Как подчеркнул депутат, у оппозиции нет шансов на предстоящих выборах 26 октября 2024 года, и поэтому они ищут поддержки за пределами Грузии. Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля. От Грузии едут две делегации — президент Грузии Саломе Зурабишвили, не получившая одобрение от правительства страны, и глава МИД Илья Дарчиашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, арчил талаквадзе, бидзина иванишвили, европарламент, единое национальное движение, давид кезерашвили, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности