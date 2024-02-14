https://sputnik-georgia.ru/20240214/makhinatsii-na-million-biznesmena-v-tbilisi-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-286308665.html
Махинации на миллион: бизнесмена в Тбилиси приговорили к 10 годам тюрьмы
Махинации на миллион: бизнесмена в Тбилиси приговорили к 10 годам тюрьмы
Члены преступной группы отмыли в Грузии около 2 миллионов долларов США 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T12:49+0400
2024-02-14T12:49+0400
2024-02-14T13:24+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_58da268dac1f08c286879a90833de761.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бизнесмена, обвиняемого в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии. Кроме того, суд пожизненно лишил права заниматься предпринимательской деятельностью трех юридических лиц, оштрафовав каждого на 100 тысяч лари (около 38 тысяч долларов).По данным ведомства, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, находящиеся с ним в преступной связи, от имени весьма авторитетного юридического лица установили связь с директором предприятия в Гонконге и при условии покупки им акций известных компаний обманом вынудили зачислить 13 миллионов долларов США на иностранные банковские счета. Члены преступной группы разделили незаконно полученные средства и перечислили в разные страны мира. Из них около 2 миллионов долларов США были переведены на банковские счета трех предприятий в Грузии, принадлежавших осужденному, и связанных с ним лиц. Средства были перечислены с использованием фиктивного назначения платежа и фальшивой документации. Этими действиями члены преступной группы отмыли около 2 миллионов долларов США. Согласно приговору, с банковских счетов осужденных изъята в пользу государства сумма до 2 миллионов лари (около 770 тысяч долларов), а также дом в Тбилиси стоимостью более 1 миллиона лари (около 380 тысяч долларов), приобретенный на доходы, полученные преступным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/14/235271477_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9a8ca95f4f1dcbf16b947626b9bb6146.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Махинации на миллион: бизнесмена в Тбилиси приговорили к 10 годам тюрьмы
12:49 14.02.2024 (обновлено: 13:24 14.02.2024)
Члены преступной группы отмыли в Грузии около 2 миллионов долларов США
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бизнесмена, обвиняемого в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.
Кроме того, суд пожизненно лишил права заниматься предпринимательской деятельностью трех юридических лиц, оштрафовав каждого на 100 тысяч лари (около 38 тысяч долларов).
По данным ведомства, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, находящиеся с ним в преступной связи, от имени весьма авторитетного юридического лица установили связь с директором предприятия в Гонконге и при условии покупки им акций известных компаний обманом вынудили зачислить 13 миллионов долларов США на иностранные банковские счета.
Члены преступной группы разделили незаконно полученные средства и перечислили в разные страны мира. Из них около 2 миллионов долларов США были переведены на банковские счета трех предприятий в Грузии, принадлежавших осужденному, и связанных с ним лиц. Средства были перечислены с использованием фиктивного назначения платежа и фальшивой документации.
Этими действиями члены преступной группы отмыли около 2 миллионов долларов США.
Согласно приговору, с банковских счетов осужденных изъята в пользу государства сумма до 2 миллионов лари (около 770 тысяч долларов), а также дом в Тбилиси стоимостью более 1 миллиона лари (около 380 тысяч долларов), приобретенный на доходы, полученные преступным путем.