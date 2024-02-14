https://sputnik-georgia.ru/20240214/makhinatsii-na-million-biznesmena-v-tbilisi-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-286308665.html

Махинации на миллион: бизнесмена в Тбилиси приговорили к 10 годам тюрьмы

Махинации на миллион: бизнесмена в Тбилиси приговорили к 10 годам тюрьмы

Члены преступной группы отмыли в Грузии около 2 миллионов долларов США 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T12:49+0400

2024-02-14T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы бизнесмена, обвиняемого в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии. Кроме того, суд пожизненно лишил права заниматься предпринимательской деятельностью трех юридических лиц, оштрафовав каждого на 100 тысяч лари (около 38 тысяч долларов).По данным ведомства, владелец предприятия, зарегистрированного в США, и лица, находящиеся с ним в преступной связи, от имени весьма авторитетного юридического лица установили связь с директором предприятия в Гонконге и при условии покупки им акций известных компаний обманом вынудили зачислить 13 миллионов долларов США на иностранные банковские счета. Члены преступной группы разделили незаконно полученные средства и перечислили в разные страны мира. Из них около 2 миллионов долларов США были переведены на банковские счета трех предприятий в Грузии, принадлежавших осужденному, и связанных с ним лиц. Средства были перечислены с использованием фиктивного назначения платежа и фальшивой документации. Этими действиями члены преступной группы отмыли около 2 миллионов долларов США. Согласно приговору, с банковских счетов осужденных изъята в пользу государства сумма до 2 миллионов лари (около 770 тысяч долларов), а также дом в Тбилиси стоимостью более 1 миллиона лари (около 380 тысяч долларов), приобретенный на доходы, полученные преступным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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