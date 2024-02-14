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Министр экономики Армении подал в отставку

Министр экономики Армении подал в отставку

ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое с момента, как Ваан Керобян стал министром экономики 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T18:06+0400

2024-02-14T18:06+0400

2024-02-14T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр экономики Армении Ваан Керобян покинул свою должность, отметив, что не раз собирался это сделать с ноября 2020 года, сообщает Sputnik Армения. О причинах ухода Керобян ничего не сообщил. В начале февраля он заявил, что готов ответить перед премьеом Армении Николом Пашиняном за коррупционный скандал в ведомстве, связанный с расхищением средств на разбивку интенсивных (высокоурожайных) садов. По этому делу проходит заместитель Керобяна Ани Испирян и другие чиновники Минэкономики.Министр отчитался о проделанной работе цифрами: по итогам 2023 года, по сравнению с 2020 годом, ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое, а в драмах – примерно в полтора раза. По ВВП на душу населения Армения поднялась со 112 места на 86-е, впервые обойдя по этому показателю Азербайджан, Беларусь и ряд других стран.Бюджет программ Минэкономики с 12,5 млрд драмов в 2019 году вырос до 91 млрд на 2024 год, выросла производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении.Он поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за полученную возможность послужить стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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