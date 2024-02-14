Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240214/ministr-ekonomiki-armenii-podal-v-otstavku-286316616.html
Министр экономики Армении подал в отставку
Министр экономики Армении подал в отставку
ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое с момента, как Ваан Керобян стал министром экономики 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T18:06+0400
2024-02-14T18:35+0400
новости
экономика
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0e/286316574_0:73:1280:794_1920x0_80_0_0_e4684a79bbfcaa09a800d31f964bcf10.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр экономики Армении Ваан Керобян покинул свою должность, отметив, что не раз собирался это сделать с ноября 2020 года, сообщает Sputnik Армения. О причинах ухода Керобян ничего не сообщил. В начале февраля он заявил, что готов ответить перед премьеом Армении Николом Пашиняном за коррупционный скандал в ведомстве, связанный с расхищением средств на разбивку интенсивных (высокоурожайных) садов. По этому делу проходит заместитель Керобяна Ани Испирян и другие чиновники Минэкономики.Министр отчитался о проделанной работе цифрами: по итогам 2023 года, по сравнению с 2020 годом, ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое, а в драмах – примерно в полтора раза. По ВВП на душу населения Армения поднялась со 112 места на 86-е, впервые обойдя по этому показателю Азербайджан, Беларусь и ряд других стран.Бюджет программ Минэкономики с 12,5 млрд драмов в 2019 году вырос до 91 млрд на 2024 год, выросла производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении.Он поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за полученную возможность послужить стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0e/286316574_53:61:1108:853_1920x0_80_0_0_8acf517cb988611438602f08e4864053.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, экономика, в мире, армения, никол пашинян
новости, экономика, в мире, армения, никол пашинян

Министр экономики Армении подал в отставку

18:06 14.02.2024 (обновлено: 18:35 14.02.2024)
© photo : press office of the Ministry of Economy of RAМинистр экономики Ваан Керобян принял вице-президента ANDRITZ Hydro по управлению рынком Норберта Шварца (13 февраля2024). Еревaн
Министр экономики Ваан Керобян принял вице-президента ANDRITZ Hydro по управлению рынком Норберта Шварца (13 февраля2024). Еревaн - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2024
© photo : press office of the Ministry of Economy of RA
Подписаться
ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое с момента, как Ваан Керобян стал министром экономики
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр экономики Армении Ваан Керобян покинул свою должность, отметив, что не раз собирался это сделать с ноября 2020 года, сообщает Sputnik Армения.
О причинах ухода Керобян ничего не сообщил. В начале февраля он заявил, что готов ответить перед премьеом Армении Николом Пашиняном за коррупционный скандал в ведомстве, связанный с расхищением средств на разбивку интенсивных (высокоурожайных) садов. По этому делу проходит заместитель Керобяна Ани Испирян и другие чиновники Минэкономики.

"Каждый день своей работы я проживал с целью сделать Армению сильной, был решительным, честным, преданным Родине", – заявил Керобян, отметив, что за время работы, более чем три года, эти три с лишним года, добавил Керобян, он работал минимум шесть дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, а за все время израсходовал 15-16 дней отпуска.

Министр отчитался о проделанной работе цифрами: по итогам 2023 года, по сравнению с 2020 годом, ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое, а в драмах – примерно в полтора раза. По ВВП на душу населения Армения поднялась со 112 места на 86-е, впервые обойдя по этому показателю Азербайджан, Беларусь и ряд других стран.
Бюджет программ Минэкономики с 12,5 млрд драмов в 2019 году вырос до 91 млрд на 2024 год, выросла производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении.

"Когда 20 ноября 2020 года я принял должность министра, была вероятность, что я останусь там несколько дней и месяцев, так как вероятность смены власти была очень высокой. В это время из-за многих разногласий я не раз хотел покинуть должность, но ставил ниже свое "я", чтобы достичь максимально возможного для страны", – заявил Керобян.

Он поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за полученную возможность послужить стране.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0