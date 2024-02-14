Министр экономики Армении подал в отставку
18:06 14.02.2024 (обновлено: 18:35 14.02.2024)
© photo : press office of the Ministry of Economy of RAМинистр экономики Ваан Керобян принял вице-президента ANDRITZ Hydro по управлению рынком Норберта Шварца (13 февраля2024). Еревaн
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ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое с момента, как Ваан Керобян стал министром экономики
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр экономики Армении Ваан Керобян покинул свою должность, отметив, что не раз собирался это сделать с ноября 2020 года, сообщает Sputnik Армения.
О причинах ухода Керобян ничего не сообщил. В начале февраля он заявил, что готов ответить перед премьеом Армении Николом Пашиняном за коррупционный скандал в ведомстве, связанный с расхищением средств на разбивку интенсивных (высокоурожайных) садов. По этому делу проходит заместитель Керобяна Ани Испирян и другие чиновники Минэкономики.
"Каждый день своей работы я проживал с целью сделать Армению сильной, был решительным, честным, преданным Родине", – заявил Керобян, отметив, что за время работы, более чем три года, эти три с лишним года, добавил Керобян, он работал минимум шесть дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, а за все время израсходовал 15-16 дней отпуска.
Министр отчитался о проделанной работе цифрами: по итогам 2023 года, по сравнению с 2020 годом, ВВП Армении в долларах вырос примерно вдвое, а в драмах – примерно в полтора раза. По ВВП на душу населения Армения поднялась со 112 места на 86-е, впервые обойдя по этому показателю Азербайджан, Беларусь и ряд других стран.
Бюджет программ Минэкономики с 12,5 млрд драмов в 2019 году вырос до 91 млрд на 2024 год, выросла производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении.
"Когда 20 ноября 2020 года я принял должность министра, была вероятность, что я останусь там несколько дней и месяцев, так как вероятность смены власти была очень высокой. В это время из-за многих разногласий я не раз хотел покинуть должность, но ставил ниже свое "я", чтобы достичь максимально возможного для страны", – заявил Керобян.
Он поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за полученную возможность послужить стране.