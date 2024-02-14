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Незаконная вырубка леса в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
Незаконная вырубка леса в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной добычи лесоматериалов в селе Либани Боржомского района (Самцхе-Джавахети), сообщает пресс-служба ведомства. На внутреннем периметре лесопилки и прилегающей территории инспекторы обнаружили около пяти кубических метров еловой древесины, добытой незаконным путем. Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор города Ахалцихе. Материалы дела переданы в районный суд для дальнейшего рассмотрения.На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Незаконная вырубка леса в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей
11:33 14.02.2024 (обновлено: 11:38 14.02.2024)
Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной добычи лесоматериалов в селе Либани Боржомского района (Самцхе-Джавахети), сообщает пресс-служба ведомства.
На внутреннем периметре лесопилки и прилегающей территории инспекторы обнаружили около пяти кубических метров еловой древесины, добытой незаконным путем.
Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор города Ахалцихе.
Материалы дела переданы в районный суд для дальнейшего рассмотрения.
На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами.