https://sputnik-georgia.ru/20240214/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-inspektory-vyyavili-novykh-narushiteley-286307644.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей

Незаконная вырубка леса в Грузии: инспекторы выявили новых нарушителей

Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T11:33+0400

2024-02-14T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной добычи лесоматериалов в селе Либани Боржомского района (Самцхе-Джавахети), сообщает пресс-служба ведомства. На внутреннем периметре лесопилки и прилегающей территории инспекторы обнаружили около пяти кубических метров еловой древесины, добытой незаконным путем. Инспекторы опечатали лесопильный цех, а незаконно добытый материал перенесли в деловой двор города Ахалцихе. Материалы дела переданы в районный суд для дальнейшего рассмотрения.На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

боржомский район

ахалцихе

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грузия, новости, происшествия, самцхе-джавахети, боржомский район, ахалцихе