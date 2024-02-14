https://sputnik-georgia.ru/20240214/novyy-premer-gruzii-uznal-poslednie-razvedyvatelnye-dannye-286312896.html
Новый премьер Грузии узнал последние разведывательные данные
Новый премьер Грузии узнал последние разведывательные данные
Глава грузинского правительства провел встречу с главой разведки 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T15:26+0400
2024-02-14T15:26+0400
2024-02-14T15:57+0400
грузия
политика
новости
черноморский регион
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
служба разведки
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262900_276:357:1414:997_1920x0_80_0_0_f07e74b2022c495db7851d0a66bc84c2.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой Службы разведки Шалвой Ломидзе, который предоставил главе правительства информацию о деятельности ведомства как в оперативном, так и в аналитическом направлениях. Премьер-министр и глава Службы разведки также обсудили приоритеты развития ведомства на 2024 год, в том числе запланированные международные проекты.Шалва Ломидзе возглавляет Службу разведки с апреля 2021 года. Что касается Кобахидзе, то он официально стал премьером Грузии на прошлой неделе. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черноморский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286262900_385:315:1294:997_1920x0_80_0_0_80d6a2814e91d70acc80bcb02b92b6b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, черноморский регион, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , служба разведки
грузия, политика, новости, черноморский регион, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , служба разведки
Новый премьер Грузии узнал последние разведывательные данные
15:26 14.02.2024 (обновлено: 15:57 14.02.2024)
Глава грузинского правительства провел встречу с главой разведки
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой Службы разведки Шалвой Ломидзе, который предоставил главе правительства информацию о деятельности ведомства как в оперативном, так и в аналитическом направлениях.
Премьер-министр и глава Службы разведки также обсудили приоритеты развития ведомства на 2024 год, в том числе запланированные международные проекты.
"На встрече речь также коснулась среды безопасности в Грузии, текущих актуальных вопросов в Черноморском регионе и возможных сценариев дальнейшего развития процессов", – говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Шалва Ломидзе возглавляет Службу разведки с апреля 2021 года. Что касается Кобахидзе, то он официально стал премьером Грузии на прошлой неделе. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства.
Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.