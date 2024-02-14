https://sputnik-georgia.ru/20240214/novyy-premer-gruzii-uznal-poslednie-razvedyvatelnye-dannye-286312896.html

Новый премьер Грузии узнал последние разведывательные данные

Новый премьер Грузии узнал последние разведывательные данные

Глава грузинского правительства провел встречу с главой разведки 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T15:26+0400

2024-02-14T15:26+0400

2024-02-14T15:57+0400

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черноморский регион

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

служба разведки

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с главой Службы разведки Шалвой Ломидзе, который предоставил главе правительства информацию о деятельности ведомства как в оперативном, так и в аналитическом направлениях. Премьер-министр и глава Службы разведки также обсудили приоритеты развития ведомства на 2024 год, в том числе запланированные международные проекты.Шалва Ломидзе возглавляет Службу разведки с апреля 2021 года. Что касается Кобахидзе, то он официально стал премьером Грузии на прошлой неделе. Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Ираклию Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". Распоряжение о его назначении премьер-министром подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили, после чего Кобахидзе официально стал главой правительства. Служба разведки Грузии – учреждение специального назначения исполнительной власти, находящееся в непосредственном подчинении премьер-министра. Основными целями деятельности Службы являются определение внешних угроз и рисков, обеспечение государственно-политических должностных лиц страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической и других сферах национальной безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, черноморский регион, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , служба разведки