https://sputnik-georgia.ru/20240214/passazhiropotok-aviakompaniy-rossii-uvelichilsya-286318772.html

Пассажиропоток авиакомпаний России увеличился

Пассажиропоток авиакомпаний России увеличился

Среди крупнейших авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия" 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2024 года составил 7,8 миллиона человек, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Росавиации. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия". Их суммарный пассажиропоток вырос еще сильнее – на 10,5% к январю 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, экономика, в мире, аэрофлот, уральские авиалинии, росавиация