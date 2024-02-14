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Пассажиропоток авиакомпаний России увеличился
Пассажиропоток авиакомпаний России увеличился
Среди крупнейших авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия" 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T21:00+0400
2024-02-14T21:00+0400
2024-02-14T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2024 года составил 7,8 миллиона человек, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Росавиации. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия". Их суммарный пассажиропоток вырос еще сильнее – на 10,5% к январю 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, в мире, аэрофлот, уральские авиалинии, росавиация
россия, экономика, в мире, аэрофлот, уральские авиалинии, росавиация
Пассажиропоток авиакомпаний России увеличился
21:00 14.02.2024 (обновлено: 21:29 14.02.2024)
Среди крупнейших авиаперевозчиков "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия"
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе 2024 года составил 7,8 миллиона человек, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"По оперативным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в минувшем январе вырос к январю 2023 года на 7,9%, до 7,8 млн человек", – сообщил представитель агентства.
В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Россия". Их суммарный пассажиропоток вырос еще сильнее – на 10,5% к январю 2023 года.