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Песах: когда отмечают еврейскую Пасху в 2024 году?
Песах: когда отмечают еврейскую Пасху в 2024 году?
Песах, посвященный Исходу иудеев из Египта, по еврейскому календарю начинают ежегодно праздновать 15 Нисана 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T20:21+0400
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Когда отмечают Песах, или еврейскую Пасху, в 2024 году по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда отмечают Песах? Дата еврейской Пасхи по григорианскому календарю разная каждый год – Песах в 2024-м будут отмечать с вечера 22 апреля. Еврейскую Пасху в Израиле празднуют семь дней, а за его пределами – восемь. Иудеи еврейскую Пасху отмечают с XIII века до нашей эры, то есть задолго до рождения Спасителя, так что она древнее христианской и имеет другое значение. Согласно библейской истории, Иаков вместе с семьей переселился в Египет, где египтяне со временем превратили евреев в своих рабов. Бог, чтобы вызволить еврейский народ из египетского плена, послал Моисея в Египет и явил ряд чудес. Однако освободить рабов фараон не соглашался – за это Всевышний наказал десятью страшными карами его и весь Египет. Десятая кара, согласно которой погибли первенцы египетского народа, оказалась самой страшной. Чтобы эта кара не коснулась евреев, Бог Моисею повелел, чтобы каждая семья зарезала ягненка вечером и его кровью пометила входную дверь. На иврите "Песах" означает "пройти мимо". Так Господь прошел мимо домов с пометками в ночь на 14 Нисана, и Моисей смог из Египта увести еврейский народ. С тех давних пор евреи отмечают Песах 15 Нисана, в память о спасении от смерти еврейских первенцев и избавлении еврейского народа из египетского рабства. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , общество
религия , справки , общество
Песах: когда отмечают еврейскую Пасху в 2024 году?
20:21 14.02.2024 (обновлено: 21:27 14.02.2024)
Песах, посвященный Исходу иудеев из Египта, по еврейскому календарю начинают ежегодно праздновать 15 Нисана
Когда отмечают Песах, или еврейскую Пасху, в 2024 году по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия.
Дата еврейской Пасхи по григорианскому календарю разная каждый год – Песах в 2024-м будут отмечать с вечера 22 апреля. Еврейскую Пасху в Израиле празднуют семь дней, а за его пределами – восемь.
Иудеи еврейскую Пасху отмечают с XIII века до нашей эры, то есть задолго до рождения Спасителя, так что она древнее христианской и имеет другое значение.
Согласно библейской истории, Иаков вместе с семьей переселился в Египет, где египтяне со временем превратили евреев в своих рабов. Бог, чтобы вызволить еврейский народ из египетского плена, послал Моисея в Египет и явил ряд чудес.
Однако освободить рабов фараон не соглашался – за это Всевышний наказал десятью страшными карами его и весь Египет.
Десятая кара, согласно которой погибли первенцы египетского народа, оказалась самой страшной. Чтобы эта кара не коснулась евреев, Бог Моисею повелел, чтобы каждая семья зарезала ягненка вечером и его кровью пометила входную дверь.
На иврите "Песах" означает "пройти мимо". Так Господь прошел мимо домов с пометками в ночь на 14 Нисана, и Моисей смог из Египта увести еврейский народ.
С тех давних пор евреи отмечают Песах 15 Нисана, в память о спасении от смерти еврейских первенцев и избавлении еврейского народа из египетского рабства.
Материал подготовлен на основе открытых источников