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Политолог о годовщине Минска-2, военных планах Польши и страшном предложении Трампа
Политолог о годовщине Минска-2, военных планах Польши и страшном предложении Трампа
Почему в Польше возмутились интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? Как Мэр Львова разглядел в польских фермерах агентов российских спецслужб? 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T10:50+0400
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Зачем в Польше призывают разместить на територии страны ядерное оружие? Чему Россию научил провал Минска-2? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
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мультимедиа, видео, в мире, польша, владимир путин, видео
мультимедиа, видео, в мире, польша, владимир путин, видео
Политолог о годовщине Минска-2, военных планах Польши и страшном предложении Трампа
10:50 14.02.2024 (обновлено: 10:51 14.02.2024)
Почему в Польше возмутились интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? Как Мэр Львова разглядел в польских фермерах агентов российских спецслужб?
Зачем в Польше призывают разместить на територии страны ядерное оружие? Чему Россию научил провал Минска-2?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.