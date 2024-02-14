https://sputnik-georgia.ru/20240214/politolog-o-godovschine-minska-2-voennykh-planakh-polshi-i-strashnom-predlozhenii-trampa-286304534.html

Политолог о годовщине Минска-2, военных планах Польши и страшном предложении Трампа

Политолог о годовщине Минска-2, военных планах Польши и страшном предложении Трампа

Почему в Польше возмутились интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? Как Мэр Львова разглядел в польских фермерах агентов российских спецслужб? 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T10:50+0400

2024-02-14T10:50+0400

2024-02-14T10:51+0400

мультимедиа

видео

в мире

польша

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0e/286304364_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb29a7a3ac92e68bc643053aa6a72ee9.jpg

Зачем в Польше призывают разместить на територии страны ядерное оружие? Чему Россию научил провал Минска-2? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, польша, владимир путин, видео