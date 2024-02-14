https://sputnik-georgia.ru/20240214/rossiya-vplotnuyu-podoshla-k-sozdaniyu-vaktsin-ot-raka---putin-286317391.html

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака – Путин

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака – Путин

Президент России рассчитывает, что онковакцины скоро будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T19:08+0400

2024-02-14T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, скоро они будут использоваться как метод индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин. Второй Форум будущих технологий – ключевое мероприятие, где представлены передовые научные решения и технологии проходит 13 и 14 февраля в Москве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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