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Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака – Путин
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака – Путин
Президент России рассчитывает, что онковакцины скоро будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, скоро они будут использоваться как метод индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин. Второй Форум будущих технологий – ключевое мероприятие, где представлены передовые научные решения и технологии проходит 13 и 14 февраля в Москве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, владимир путин, наука
Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака – Путин
19:08 14.02.2024 (обновлено: 20:27 14.02.2024)
Президент России рассчитывает, что онковакцины скоро будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака, скоро они будут использоваться как метод индивидуальной терапии, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин – вакцин против рака – и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии", – сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
Второй Форум будущих технологий – ключевое мероприятие, где представлены передовые научные решения и технологии проходит 13 и 14 февраля в Москве.