https://sputnik-georgia.ru/20240214/sotrudniki-restorana-v-tbilisi-razvodili-turistov-na-dengi--mvd-286314329.html

Сотрудники ресторана в Тбилиси "разводили" туристов на деньги – МВД

Сотрудники ресторана в Тбилиси "разводили" туристов на деньги – МВД

Жертвами мошеннической схемы стали мужчины-иностранцы 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T16:56+0400

2024-02-14T16:56+0400

2024-02-14T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала четверых человек по обвинению в мошенничестве, связанном с тем, что туристам выставляли несоразмерно высокие счета в одном из столичных ресторанов по заранее разработанной схеме, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие установило, что менеджер одного из ресторанов, расположенных в Тбилиси, вместе со своим сотрудником разработали мошенническую схему. В частности, через промо-девушек при помощи мобильного приложения они связывались с мужчинами-иностранцами, которые находились в Грузии в качестве туристов, и приглашали их в ресторан по заранее разработанной мошеннической схеме. После этого члены преступной группы требовали с клиентов несоразмерно большую сумму за оказанные услуги. Если клиенты отказывались платить, то на них оказывалось психологическое давление и таким образом преступники получали деньги. Возраст задержанных от 25 до 51 года, трое из них – женщины.Следствие ведется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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