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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда
В настоящее время движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, открыто для всех видов транспорта 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Порядка 160 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов транспортных средств. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию среду ночью ожидают 156 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, верхний ларс, россия, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, верхний ларс, россия, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда
23:38 14.02.2024 (обновлено: 23:39 14.02.2024)
В настоящее время движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, открыто для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Порядка 160 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов транспортных средств. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию среду ночью ожидают 156 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.