https://sputnik-georgia.ru/20240214/zachem-starlink-razvernul-set-v-sektore-gaza--otvet-maska-286320256.html

Зачем Starlink развернул сеть в секторе Газа – ответ Маска

Зачем Starlink развернул сеть в секторе Газа – ответ Маска

Компания Илона Маска SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Развертывание сети спутникового Интернета Starlink в секторе Газа подразумевает помощь мирному населению, заявил известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск. Так Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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