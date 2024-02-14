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Зачем Starlink развернул сеть в секторе Газа – ответ Маска
Зачем Starlink развернул сеть в секторе Газа – ответ Маска
Компания Илона Маска SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа 14.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-14T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Развертывание сети спутникового Интернета Starlink в секторе Газа подразумевает помощь мирному населению, заявил известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск. Так Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, израиль, илон маск, spacex, хамас
в мире, новости, израиль, илон маск, spacex, хамас
Зачем Starlink развернул сеть в секторе Газа – ответ Маска
22:44 14.02.2024 (обновлено: 22:54 14.02.2024)
Компания Илона Маска SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Развертывание сети спутникового Интернета Starlink в секторе Газа подразумевает помощь мирному населению, заявил известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.
"Мы надеемся помочь как населению Израиля, так и невинным мирным жителям в секторе Газа", – написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Так Маск прокомментировал информацию о том, что SpaceX получила лицензию на развертывание сети Starlink в Израиле и некоторых частях сектора Газа, согласившись при этом предпринять необходимые меры с тем, чтобы палестинское движение ХАМАС не смогло получить к ней доступ.