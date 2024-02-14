https://sputnik-georgia.ru/20240214/zhitel-tbilisi-provedet-v-tyurme-18-let-za-ubiystvo-byvshey-zheny-286313343.html

Житель Тбилиси проведет в тюрьме 18 лет за убийство бывшей жены

Житель Тбилиси проведет в тюрьме 18 лет за убийство бывшей жены

Мужчина задушил бывшую супругу, а тело выбросил в овраг 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T17:37+0400

2024-02-14T17:37+0400

2024-02-14T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого Николоза Лачашвили виновным в убийстве бывшей жены при отягчающих обстоятельствах и приговорил к 18 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба ведомства. На суде было доказано, что 4 июня 2023 года в Кукийском районе столицы обвиняемый задушил бывшую жену веревкой, руководствуясь мотивом гендерной нетерпимости, а затем, чтобы замести следы, поместили труп женщины в багажник автомобиля, перевез на территорию Глданского района и выбросил в овраг. Правоохранители задержали мужчину 6 июня. Ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное по гендерному признаку, в отношении члена семьи". Прокуратура собирается обжаловать приговор и требовать ужесточения наказания. По информации СМИ, обвиняемый сам указал полиции во время следственного эксперимента, где находится тело его бывшей супруги. Лачашвили ранее проходил лечение в психиатрической клинике, а также систематически принимал прописанные врачом препараты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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