СВО: разгром резервов ВСУ в Селидово и крушение планов Запада
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2019". День третий
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky/
Подписаться
Российские войска полностью владеют инициативой в зоне специальной военной операции и наступают на нескольких направлениях. Смена главкома ВСУ привела к официально декларированному "переходу к обороне" и резкому росту безвозвратных потерь украинских военнослужащих.
Запад, пытаясь навредить России, застрял в стратегическом тупике и не способен безнаказанно вернуться на исходные позиции.
Вооруженные силы РФ надежно блокировали Авдеевку, разделили город на две части и развивают успех, сжимая в огненном кольце укрепрайоны ВСУ. Попытки украинского командования перебросить в Авдеевку подкрепление и разблокировать "фортецию" безрезультатны.
Российские "Искандеры" 13 февраля в Селидово (город в 30 км от Авдеевки) эффективно "накрыли", то есть в значительной степени уничтожили и деморализовали, резервы ВСУ, экстренно переброшенные на авдеевское направление. Прекрасно сработала российская разведка – под высокоточным ударом кассетными боеприпасами в районе сосредоточения украинских войск (разгрузки эшелонов) оказались от 1,5 тысячи до двух тысяч солдат и офицеров.
Украинское командование отрицает и замалчивает огромные потери, панические настроения. Однако подразделения ВСУ в Авдеевке объективнее оценили обстановку и начали самовольно оставлять позиции в "котле".
Российские войска заметно продвинулись вперед западнее Артемовска и ведут бои в километре от окраины города Часов Яр, в районе села Красное. Противник сопротивляется: Часов Яр – важный логистический узел и укрепрайон ВСУ.
При поддержке авиации и артиллерии подразделения ВС России наступают на краснолиманском и южнодонецком направлениях – ведут бои в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Победа и Новомихайловка. По украинским позициям интенсивно работают корректируемыми авиабомбами крупного калибра российские летчики. До города Курахово (важный узел снабжения угледарской группировки ВСУ) осталось пройти около десяти километров.
С другой стороны, главком Сырский доложил президенту Зеленскому о тяжелой для ВСУ ситуации практически на всей линии фронта, заявил "о переходе к обороне". Более того, в интервью германскому изданию ZDF Сырский допустил отступление украинских войск. А руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля прямо заявил – украинская армия не имеет возможностей для удержания Авдеевки.
Земля горит под ногами противника
Законопроект о дальнейшем финансировании украинского конфликта забуксовал в Вашингтоне четыре месяца назад. Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон подтвердил намерение не выносить на голосование многомиллиардную помощь киевскому режиму – вопреки решению американского сената.
Американское издание The New York Times констатировало: киевский режим не знает, где взять оружие, боеприпасы и 500 тысяч новых солдат для фронта.
Европейские союзники по НАТО крайне разочарованы неубедительной военной мощью "гегемона" и с перепугу подумывают о разработке собственного ядерного оружия. По мнению издания Bild: "Шольц становится танковым канцлером", и это отнюдь не реинкарнация "железного канцлера" Отто фон Бисмарка. Вторая экономика Европы (после РФ) – Германия – способна выпускать до 200 тысяч снарядов в год, а Украине необходимо более двух миллионов снарядов. Берлин планирует к 2025 году нарастить производство до 700 тысяч снарядов, однако только на восполнение опустевших арсеналов бундесвера придется работать более десяти лет.
"Снарядный голод" – это история НАТО, а не исключительно ВСУ. Западные специалисты ВПК гибнут от российских ударов по украинским оружейным заводам. Пора возвращаться в реальность.
Аналитики американской корпорации Rand прогнозируют: при затяжном военном конфликте Украина потеряет еще больше территорий, существенно возрастет риск прямого столкновения России с НАТО (то есть термоядерного уничтожения альянса). Rand предупреждает, что затягивание конфликта на Украине будет иметь крайне нежелательные и необратимые последствия для Соединенных Штатов: "Призрак использования Россией ядерного оружия преследует этот конфликт с самого начала".
Даже если Вашингтону удастся оперативно завершить конфликт, американские аналитики предостерегают Белый дом от жесткой послевоенной антироссийской риторики, которая может привести к прямому вооруженному столкновению РФ и США (и неизбежному термоядерному уничтожению Северной Америки). В своем отчете Rand даже не скрывает, что действия марионеточного киевского режима полностью зависят от решений Вашингтона, а прокси-война с Россией – это продукт внешней политики США. Более того, США и Великобритания намерены учредить должность всемогущего "спецпосланника в Киеве" для более жесткого контроля Зеленского.
Экс-директор по анализу программ Минобороны США генерал Джон Феррари в своей статье на портале Defense One отмечает, что военный конфликт на Украине открыл "неудобную для Пентагона правду", и притом достаточно горькую: "Военный истеблишмент США попал в ловушку победителя, проспал проблемы и вызовы будущих войн. Период от Сомали в 1993 году до 20 лет в Ираке и Афганистане до сегодняшних войн на Украине и в Израиле делает очевидным, что Соединенные Штаты создали совершенно неправильную военную машину, непригодную в XXI веке".
Самая маленькая со времен Второй мировой армия США с гигантскими и дорогостоящими боевыми платформами (суперистребители, суперавианосцы, суперэсминцы), которые могут быть легко выведены из строя роем примитивных и дешевых дронов – главная и нерешаемая в ближайшие годы проблема Пентагона.
Однако вернемся на украинский ТВД. Бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак считает ситуацию на Украине критической – появились призраки поражения, и якобы вина за это лежит полностью на киевском руководстве. Польский генерал лукаво рекомендует Зеленскому "искать политическое решение" для завершения конфликта.
С другой стороны, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works утверждает, что Вашингтон не пойдет на компромисс с Россией и Китаем, потому что конфликты приносят деньги военно-промышленным корпорациям, которые могут тратить их на избирательные кампании. Единственное, что изменит американскую политику – "военное поражение" США.
Полагаю, Ларри Джонсон абсолютно прав – не Зеленскому искать "политическое решение", пока Вашингтон безрассудно, медленно и верно продвигается к упомянутой "точке невозврата", к военному поражению – в самом широком спектре возможных сценариев.
Между тем основные цели российской спецоперации неизменны. Главная цель Белого дома в прокси-войне на Украине – смена "режима" в России на удобный для США – остается недосягаемой. Известный американский бизнесмен Илон Маск предупредил свое недальновидное правительство: новый глава российского государства, скорее всего, будет "даже более жестким, чем Путин".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 февраля в Госдуме заявил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое должно проходить с учетом "реалий на земле". И эта русская земля горит под ногами бандеровцев и НАТО.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.