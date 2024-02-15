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Лучше, чем что-либо в США – Карлсона восхитила станция метро в Москве
Лучше, чем что-либо в США – Карлсона восхитила станция метро в Москве
Американский журналист отметил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей, наркоманов 15.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-15T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Станция московского метро "Киевская" выглядит лучше, чем что бы то ни было в США, заявил американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента РФ Владимира Путина.Он обратил внимание на то, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции.Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X. Интервью набрало уже более 200 миллионов просмотров.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, москва, тбилиси, иосиф сталин, владимир путин, нато, сша
Лучше, чем что-либо в США – Карлсона восхитила станция метро в Москве
13:18 15.02.2024 (обновлено: 13:27 15.02.2024)
Американский журналист отметил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей, наркоманов
ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Станция московского метро "Киевская" выглядит лучше, чем что бы то ни было в США, заявил американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента РФ Владимира Путина.
"Один из способов понять то или иное общество – это посмотреть на его инфраструктуру… Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас… Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране [в США]?" – заявил Карлсон.
Он обратил внимание на то, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции.
Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X. Интервью набрало уже более 200 миллионов просмотров.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.