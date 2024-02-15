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Лучше, чем что-либо в США – Карлсона восхитила станция метро в Москве

Лучше, чем что-либо в США – Карлсона восхитила станция метро в Москве

Американский журналист отметил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей, наркоманов 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев – Sputnik. Станция московского метро "Киевская" выглядит лучше, чем что бы то ни было в США, заявил американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента РФ Владимира Путина.Он обратил внимание на то, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции.Американский журналист в ночь на 9 февраля по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X. Интервью набрало уже более 200 миллионов просмотров.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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