https://sputnik-georgia.ru/20240215/bank-gruzii-nameren-kupit-bank-v-armenii-286338459.html

"Банк Грузии" намерен купить банк в Армении

"Банк Грузии" намерен купить банк в Армении

Сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала 15.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами ведущего банка Армении "Америабанк", о ее возможном приобретении, сообщает "Банк Грузии". По информации "Банка Грузии", данная сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала. С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже. Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении. На данный момент акционерами банка числятся компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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