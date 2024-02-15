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"Банк Грузии" намерен купить банк в Армении
"Банк Грузии" намерен купить банк в Армении
Сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала 15.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами ведущего банка Армении "Америабанк", о ее возможном приобретении, сообщает "Банк Грузии". По информации "Банка Грузии", данная сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала. С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже. Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении. На данный момент акционерами банка числятся компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, армения, "банк грузии"
экономика, новости, грузия, армения, "банк грузии"
"Банк Грузии" намерен купить банк в Армении
20:54 15.02.2024 (обновлено: 21:01 15.02.2024)
Сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. "Банк Грузии" (Bank of Georgia Group PLC) ведет переговоры с акционерами ведущего банка Армении "Америабанк", о ее возможном приобретении, сообщает "Банк Грузии".
По информации "Банка Грузии", данная сделка будет профинансирована за счет избыточного капитала Группы без изменения политики в отношении дивидендов и распределения капитала.
"Сделка, если она состоится, будет представлять собой сделку класса 1 в соответствии с правилами листинга FCA Великобритании. Компания будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в отношении приобретения, по мере необходимости. Не может быть уверенности в том, что сделка будет подписана, а в случае подписания – заключена", – говорится в сообщении Банка.
С 1994 года "Банк Грузии" занимается разработкой розничных и персональных банковских продуктов и услуг, которыми в настоящее время пользуются более 1,6 миллиона активных потребителей. В банке занято около 7 тысяч сотрудников. Акции банка размещены на Лондонской фондовой бирже.
Ameriabank был основан в 1910 году как филиал Кавказского коммерческого банка, который в годы советской власти был преобразован в армянский филиал Внешэкономбанка СССР. Банковская лицензия получена в 1992 году, а в 2008 году банк вышел на армянский финансовый рынок. Трижды получал статус лучшего банка Армении.
На данный момент акционерами банка числятся компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).